Камлать против огня

В Якутии горит более миллиона гектаров леса. Власти региона скрывают отчаянное положение дел и привлекают к тушению пожаров школьников и шаманов.



Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны / ТАСС

В Якутии ситуация катастрофическая — горит более миллиона гектаров леса. Столица субъекта, где проживает треть всего населения, регулярно затянута дымом, а плотность взвешенных частиц в воздухе порой в 15–30 раз выше предельно допустимой концентрации. На защиту отдельных населенных пунктов от огня выходят женщины и дети, отчаявшиеся жители Якутии устраивают массовые атаки на личный аккаунт федерального министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова и зовут на помощь Ксению Собчак с Леонардо ди Каприо. Региональные власти, публично уличенные в занижении числа пожаров и площади, охваченной огнем, удостаиваются в социальных сетях презрения и осмеяния.

Масштабные пожары, уничтожающие десятки тысяч гектаров тайги — дело для региона традиционное. Площадь республики более 3 млн квадратных километров (пятая часть всей страны). И почти вся она занята тайгой. Учитывая огромные расстояния и низкую плотность населения, большая часть лесного массива в Якутии отнесена к так называемым «зонам контроля» — территориям, на которых тушение пожаров признано экономически нецелесообразным.

После масштабных пожаров в Сибири в 2019 г. законы контроля начали пересматривать, а в отдельных регионах, таких как Тюменская и Свердловская область их вовсе исключили, но в Якутии почти все сохранились в тех же пропорциях.

Впрочем, даже если огонь горит там, где его тушить положено, справиться с ним все равно не получается. То, что лето будет жарким в прямом и переносном смысле жители Якутии осознали в полной мере, когда пожары начали охватывать территорию Нюрбинского улуса (района) — с 11 мая текущего года. 18 мая в районе был введен режим ЧС, который, правда, тут же отменили по причине идущего охотничьего сезона.

Александр Иванов, мэр Нюрбы (административный центр улуса), пояснил в своем инстаграме:

— 18 мая замглавы [муниципального района] принял решение ввести ЧС или особый противопожарный режим в районе. Назавтра приехал с охоты глава района и отменил это решение, сказав, что люди должны охотиться. Я понять не могу: охота у нас важнее пожаров, жизней людей?

Мэр Нюрбы Александр Иванов

Дети-пожарные

31 мая местные администрации и пожнадзор снова начали ставить вопрос о введении ЧС, но получили отказ. В итоге ЧС все же ввели, но только 4 июня, когда огонь уже подступил к границам отдельных населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев в это время вместе с представительной делегацией находился в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.

Спустя еще 4 дня, пламя подошло на расстояние пяти километров к поселку Хандыга — крупному населенному пункту в соседнем Томпонском улусе.

Ситуация оказалась настолько тревожной, что МЧС начало оповещение жителей поселка о подготовке к эвакуации. В других населенных пунктах к борьбе с огнем начали привлекать и школьников. Местные чиновники, правда, активно опровергали последний факт.

Афанасий Кириллин, начальник ЕДДС Нюрбинского района (согласно сообщению оперштаба в официальном телеграм-канале):

— В социальных сетях распространяется недостоверная информация о привлечении к тушению лесных пожаров вблизи села Кангалассы несовершеннолетних детей. Мы понимаем всю опасность участия детей в тушении пожара и не допускаем этого.

В ответ на это все в тех же социальных сетях стали выкладывать видео, записанное очевидцами: старшеклассники в камуфляже и с ранцевыми тушителями за спиной комментируют ситуацию на фоне выжженого леса.

Старшеклассники в камуфляже тушат пожар. Скриншот: sneg14.ru

К этому времени в республике вспомнили о том, что у Якутии есть «первое лицо», и начали задаваться вопросом, а, собственно, где оно? ПМЭФ-то закончился?

Оказалось, что глава Якутии Айсен Николаев к тому времени уже перебазировался из Санкт-Петербурга со всей своей свитой в Казань, где проходили Дни Якутии в Татарстане. Оттуда в республике летели бодрые сообщения через официальный твиттер главы о том, что ситуация на контроле.

Айсен Николаев, глава Якутии, пояснил в своем твиттере:

— Держу постоянную связь с КМ республики по лесным пожарам. Андрей Тарасенко, премьер-министр республики, доложил, что сейчас ситуация в Томпонском районе стабилизировалась. Поручил направить в район вертолет и взрывников. Утром начнутся работы по локализации пожара. Дополнительно направлена группа пожарных республиканского управления МЧС. Что касается других районов, проведена локализация действующих лесных пожаров. В случае необходимости будет направлено усиление.

Шаманы-спасатели

Надо сказать, оставленный за главного в Якутии Андрей Тарасенко делал куда больше, чем просто докладывал. Он пытался мобилизовать для тушения тайги не только пожарных, но и якутских шаманов. Правда, самый известный из них — Александр Габышев — принять участие в спасении родного региона не мог, поскольку в настоящее время помещен в психиатрический диспансер. Но другие шаманы изгнать демона из президента РФ Владимира Путина не пытались, поэтому пока на свободе и могли быть рекрутированы на борьбу с огнем.

7 июня на заседании правительства Якутии премьер-министр региона Андрей Тарасенко пояснил о том, что некие силы (видимо, оппозиция) шаманят «против нас», направляя осадки не туда, а потому нужно «вернуться к народному методу и найти шамана, который вызовет дождь». Курирующий безопасность зампред правительства Дмитрий Садовников заверил, что «такая работа тоже ведется».

И действительно, 9 июня кандидат исторических наук, этнолог Людмила Егорова заявила что якутские шаманы принялись камлать против огня.

— Люди верят в это, и это работает. Эти обряды призваны гармонизировать энергетику природы, бороться со стихией. Сейчас в республике бушуют лесные пожары, и обряды проводились в нескольких районах разными шаманами.

Увы, заступничество шаманов не помогло.

Днем ранее, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов направил письмо в Генеральную прокуратуру с требованием о принятии мер в отношении властей Якутии, скрывающих реальное положение дел по состоянию с лесными пожарами.

Фото: 14.mchs.gov.ru

Публичная порка Айсена Николаева

В письме говорилось о необходимости обратить внимание на «вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров».

Согласно письму, власти Якутии занижали данные о лесных пожарах в 10–20 раз.

В дальнейшем кратность выросла — по некоторым пожарам данные космомониторинга и те, что предоставляли якутские чиновники, разнились в 40 раз.

Якутское министерство экологии, природопользования и охраны природы ответило на это выпуском своего письма — пресс-релиза для СМИ с заявлением о том, что данные космомониторинга не соответствуют действительности, а реальная площадь тайги, охваченной огнем, нуждается в уточнении, но на это нет денег. Федералов такой ответ, мягко говоря, не удовлетворил, и главу Якутии срочно вызвали в Москву — на совещание совместно с Рослесхозом.

Совещание состоялось 11 июня и выглядело больше поркой — Айсена Николаева публично тыкали в большие экраны и читали лекции о том, что система заслуживает доверия, а денег Якутии выделяется очень много. Вполне достаточно, чтобы мониторить и тушить.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ, пояснил во время совещания (согласно сообщению на сайте Минприроды РФ):

— Мы понимаем проблематику региона — протяженность территорий, малонаселенность. Это все учитывается, и меры поддержки региону оказываются. Мы уже направили в регион 280 человек федеральной группировки. Еще 100 бойцов парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» прибудут в субъект в середине следующей недели. По финансированию; в этом году Якутия получила 1,3 миллиарда рублей планово с начала года. Это больше, чем в прошлом году. Из резерва региону было выделено 378 млн рублей. Чтобы реакция была более оперативной, а помощь своевременной мы должны иметь актуальные данные. Для нас они — база. На их основе решения же и принимаются. И если данные по пожарам искажены, то и решения будут искажены. Не надо ничего прятать, от этого зависит реакция.

Глава Якутии сделал то немногое, что мог в этой ситуации — удивленно распахнул глаза и начал публично пороть уже своих подчиненных. Для этого он прямо с совещания позвонил в регион и устроил разнос подчиненным.

Айсен Николаев заявил на совещании:

— Я прилечу послезавтра… на ваше счастье я сегодня не вылетаю, иначе завтра бы вас всех собрал. Вылетаю послезавтра, буду 14-го утром, и сразу поедем в Нюрбу, на пожар… и вот вы мне там перед людьми ответите… Ошибки могут быть и есть, но они не могут быть в 20–30 раз. У нас сейчас по некоторым пожарам расхождение в 40 раз, коллеги! В со-рок раз! Вам уже телеграмма от министра пришла, к вам уже прокуроры пришли, а вы все не меняете цифру. Будем разбираться, коллеги, кто у нас на месте все-таки допускает то ли осознанно, то ли неосознанно нарушения ответственности в эту систему лесхоза.

Забегая вперед скажем, что по возвращении в Якутию гнев Айсена Николаева прошел, и виновным за искажение данных назначили анонимный «человеческий фактор», который вовремя не вносил правильные цифры в отчетность.

Увы, на скорости распространения лесных пожаров и появлении новых это не сказалось. Огонь продолжал распространяться по Якутии, число пожаров и термоточек исчислялось уже двумя сотнями. В отдельных населенных пунктах на борьбу с огнем начали выходить женщины: мужских рук не хватает.

Чиновники ни при чем — виновата природная аномалия

К 1 июля площадь лесных пожаров превысила 490 тыс. гектаров тайги. Власти Якутии, и прежде объяснявшие свою неспособность справиться с последствиями «аномальных природных явлений», начали традиционно рассказывать о невероятном стечении обстоятельств:

«Июнь 2021 года за всю историю для центральных районов республики выдался самым жарким и сухим с 1888 года, поэтому в центральной и заречной группе районов, в которых наблюдаются «сухие» грозы, резко увеличилось количество лесных пожаров».

Сообщение оперативного штаба Якутии от 1 июля 2021 г.

Аномальная версия, однако, никого не успокоила.

2 июля Якутск в очередной раз затянуло дымом, и отчаявшиеся жители республики предприняли массовый флешмоб: они сотнями начали оставлять сообщения с требованием обратить внимание на ситуацию на странице в инстаграме министра Козлова: «Якутия горит! Дышать нечем!». Некоторые включали в упоминание ссылки на аккаунт Ксении Собчак, пытаясь вовлечь в историю федеральные СМИ.

Тушение пожара в Якутии. Фото: mchs.gov.ru

И метод сработал, министр пояснил о том, что прочитал все комментарии и ситуацией проникся. Правда, сделать ничего не может — огонь сильнее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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