 

Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии осуждена на три года

15.07.2021, 0:04, Новости дня
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Директор пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, где в декабре при пожаре погибли 11 пожилых людей, осуждена на три года колонии, сообщили в Абзелиловском районном суде.

«Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, ей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима. В суде добавили, что материалы по делу составили более 14 томов. 44-летняя женщина находилась под арестом с декабря 2020 года, она полностью признала вину, сообщили в прокуратуре республики.

В суде установлено, что женщина организовала пансионат с предоставлением услуг по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами в принадлежащем ей деревянном доме в деревне Ишбулдино. Причиной пожара и гибели людей стало несоблюдение требований пожарной безопасности.

Пожилые постояльцы дома престарелых ночью 15 декабря погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения. Директор пансионата признала свою вину.



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