 

Госдеп США увидел потенциал для сотрудничества с Китаем по Афганистану

15.07.2021, 0:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты считают, что существует потенциал конструктивного взаимодействия с Китаем по Афганистану, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Существует потенциал для конструктивного взаимодействия по Афганистану. Это касается того, что более мирный, стабильный и безопасный Афганистан не только в интересах США, это, разумеется, и в интересах соседей Афганистана, международного сообщества в целом», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Ранее в среду министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на министерской встрече в формате контактной группы ШОС – Афганистан в Душанбе сообщил о готовности Китая организовать и провести на своей территории новый раунд переговоров между властями и (запрещенным в РФ террористическим) движением «Талибан».

Глава МИД КНР призвал страны ШОС содействовать тому, чтобы различные силы афганского правительства и оппозиции демонстрировали гибкость и искали общую почву для урегулирования противоречий, чтобы как можно скорее достичь национального примирения.

«Китай в будущем продолжит при полном уважении государственного суверенитета Афганистана наводить мосты между всеми заинтересованными сторонами, оказывать посреднические услуги по примирению, содействовать и предоставлять свой опыт для стимулирования конструктивных процессов по политическому урегулированию афганской проблемы», – резюмировал Ван И.

В среду входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) страны по итогам встречи глав МИД в Душанбе выступили за единый и демократический Афганистан и призвали стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Тем временем Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

В среду талибы взяли по контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V»

07.10 / Путин рассказал о счастье общения с внуками

17.11 / В США заявили о решении РФ сделать ставку на эмоции в Спортивном арбитраже

13.07 / Геращенко: Аваков не будет цепляться за свой пост. Кандидатура Монастырского – один из лучших выборов президента

28.07 / Московская биржа открылась ростом

18.03 / “Надо лечиться”. Кадыров отреагировал на слова Байдена о Путине

15.12 / Не верьте политикам Запада — у него с Китаем конфликт интересов, а не ценностей

20.11 / Стамбульская конвенция не является панацеей от домашнего насилия – адвокат

20.07 / США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова

20.05 / 19 мая боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика