Госдеп США увидел потенциал для сотрудничества с Китаем по Афганистану

Соединенные Штаты считают, что существует потенциал конструктивного взаимодействия с Китаем по Афганистану, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Существует потенциал для конструктивного взаимодействия по Афганистану. Это касается того, что более мирный, стабильный и безопасный Афганистан не только в интересах США, это, разумеется, и в интересах соседей Афганистана, международного сообщества в целом», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Ранее в среду министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на министерской встрече в формате контактной группы ШОС – Афганистан в Душанбе сообщил о готовности Китая организовать и провести на своей территории новый раунд переговоров между властями и (запрещенным в РФ террористическим) движением «Талибан».

Глава МИД КНР призвал страны ШОС содействовать тому, чтобы различные силы афганского правительства и оппозиции демонстрировали гибкость и искали общую почву для урегулирования противоречий, чтобы как можно скорее достичь национального примирения.

«Китай в будущем продолжит при полном уважении государственного суверенитета Афганистана наводить мосты между всеми заинтересованными сторонами, оказывать посреднические услуги по примирению, содействовать и предоставлять свой опыт для стимулирования конструктивных процессов по политическому урегулированию афганской проблемы», – резюмировал Ван И.

В среду входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) страны по итогам встречи глав МИД в Душанбе выступили за единый и демократический Афганистан и призвали стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Тем временем Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

В среду талибы взяли по контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.