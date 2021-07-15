 

У Украины появилась официальная страница в Instagram

15.07.2021, 0:00, Новости дня
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На странице @ukraine.ua будут размещать информацию о культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях. В оформлении страницы используют фотографии украинских фотографов.

Цель нового ресурса – “продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории”.

В МИД отметили, что создание и развитие новой страницы Украины – часть стратегической работы по формированию положительного имиджа Украины за рубежом. Сейчас министерство развивает три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире: сайт Ukraine Now, страница в Facebook и страница в Instagram.

https://www.facebook.com/UkraineUA.MFA/posts/4339038036117605

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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