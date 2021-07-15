Мэр Мариуполя: Законопроект №3508 – газовая ловушка для украинцев и саботаж указания президента

В сообщении отметили, что документ должен определить механизм списания задолженности за газ, вместо этого предлагается реструктуризация.

“На сегодняшний день долги всей страны за газ составляют 57 млрд грн. Но не общины их собирали. Почему города должны их возвращать из бюджетов развития? Была прямая команда президента Украины о списании долгов по разнице в тарифах. Она не выполняется. Теперь депутаты предлагают посчитать задолженность, а не списать ее. Это обман населения и саботаж указания президента”, – сказал Бойченко.

Законопроект предлагает предприятиям, накопившим долги, реструктурировать разницу в тарифах за семь лет. Речь идет о разнице между утвержденной ценой для населения и затратами предприятия на услугу. Для Мариуполя эта сумма составляет 1 млрд грн. По словам Бойченко, если эту сумму переведут на плечи общины, город не сможет развиваться. У города не будет средств на ремонт школ, больниц, дорог.

Мэр Мариуполя также отметил, что из-за роста рыночной цены на газ на 300% тарифы на тепло для населения могут вырасти на 70–80%.

“Необходимо максимально защитить украинцев от возможного роста тарифов. Большинство населения будет просто не в состоянии оплачивать коммунальные счета. Наша задача как местной власти – выработать план действий, который не допустит такого развития событий”, – сказал Бойченко.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении законопроект №3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ. Документ поддержал 301 депутат. Об этом писала “Экономическая правда”.

Уполномоченный НАК “Нафтогаз України” по работе с органами государственной власти Роман Супрун 18 июня, комментируя принятие законопроекта в первом чтении, заявил, что компания поддерживает необходимость урегулирования долговой проблемы на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Мы благодарны народным депутатам и членам профильного энергетического комитета, которые инициировали соответствующий законопроект, привлекли внимание, начали двигать этот вопрос. “Нафтогаз” не стоит в стороне, мы готовы активно участвовать в доработке законопроекта ко второму чтению”, – сказал Супрун.

По его информации, сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.

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