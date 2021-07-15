 

УЕФА назвал лучший гол чемпионата Евро 2020. Видео

15.07.2021, 0:00, Новости дня
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Удар форварда немецкого “Байера” Патрика Шика в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии был нанесен почти с середины поля, с 45,5 метра – это самое дальнее расстояние, с которого забивали гол на всех чемпионатах Европы по меньшей мере с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).

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Этот удар получил за сутки почти 800 тыс. голосов болельщиков, которым предложили выбрать лучший гол чемпионата Европы по футболу из топ-10 голов по версии технических наблюдателей УЕФА.

В этот перечень попал и удар украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

Полный список топ-10 голов Евро 2020 выглядит так:

Патрик Шик, Шотландия 0:2 Чехия (14.06, тур 1);
Поль Погба, Франция 3:3 Швейцария, 4-5 пенальти (28.06, 1/8 финала);
Лука Модрич, Хорватия 3:1 Шотландия (22.06, 3-й тур);
Лоренцо Инсинье, Бельгия 1:2 Италия – (02.07, четвертьфинал);
Кевин Де Брюйне, Дания 1:2 Бельгия (17.06, 2-й тур);
Криштиану Роналду, Венгрия 0:3 Португалия (15.06, тур 1);
Альваро Мората, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал);
Миккель Дамсгаард, Англия 2:1 Дания, (07.07, полуфинал);
Андрей Ярмоленко, Нидерланды 3:2 Украина (13.06, тур 1);
Федерико Кьеза, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал).
Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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