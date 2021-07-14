 

Android-смартфоны начали ускорять игры

14.07.2021, 23:58, Новости дня
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Новая функция появилась в смартфонах, управляемых операционной системой Android. Теперь они могут ускорять запуск игр, предназначенных для мобильных устройств.

Как поясняют эксперты, не нужно даже дожидаться, пока вся игра загрузится из магазина Google Play. Это особенно важно на тяжеловесных продуктов. Функция поддерживается при помощи технологии под названием Play Asset Delivery. Она автоматически срабатывает, если игра занимает более ста пятидесяти мегабайт.

Тесты показали, что время, необходимое для первого запуска, в большинстве случаев сокращается примерно вдвое. Кстати, новая функция становится еще более полезной, если скорость интернет-соединения мала или происходят постоянные разрывы связи.



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