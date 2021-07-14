 

Эксперты напомнили, как правильно заряжать полностью разряженный аккумулятор смартфона

14.07.2021, 23:58, Новости дня
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Вообще-то допускать полного разряда батареи очень нежелательно. Если у вас индикатор показывает 0%, аккумулятор уже находится в опасности. Но попробовать реанимировать его все-таки можно, говорят эксперты Hi-Tech Mail.ru.

Однако не пытайтесь зарядить аккумулятор быстро. И ни в коем случае не подключайте его к зарядному устройству, если смартфон только что с мороза и стал очень холодным. Впрочем, заряжать нагретый на солнце аппарат также опасно.

Лучше всего дождитесь, пока смартфон обретет нормальную комнатную температуру. Затем выньте его из чехла, положите на твердую ровную поверхность и подключите к обычному зарядному устройству. Оставлять его на мягкой поверхности нежелательно, так как там он может перегреться. Также эксперты не советуют подключать зарядку на целую ночь.



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