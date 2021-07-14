Guardian – «должны быть начеку» — глава MI5 призвал британцев к бдительности из-за угрозы со стороны России и Китая

В ежегодном докладе об угрозах в адрес Великобритании руководитель контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредит о серьёзности угроз со стороны враждебных государств, в том числе РФ и Китая, пишет The Guardian. Как отмечает издание, это станет значительным смещением приоритетов британской контрразведки, которая прежде уделяла несоизмеримо больше внимания борьбе с терроризмом.



Reuters

Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в среду в ходе представления ежегодного доклада об угрозах, с которыми сталкивается Великобритания, предупредит о необходимости относиться к деятельности России, Китая и других враждебных государств так же внимательно, как и к терроризму, пишет The Guardian.

Ожидается, что Маккаллум заявит, что британской общественности придётся «формировать такую же осведомлённость и устойчивость к угрозам со стороны государств, как на протяжении многих лет в отношении терроризма». При этом, хотя угроза, которую представляет Россия, уже «знакома» британцам на примере отравления в Солсбери, угроза шпионажа со стороны Китая является «менее заметной».

Глава контрразведки намерен предупредить британские университеты и исследовательские центры о возможности «кражи или копирования их открытий», в случае если они не проявят должную бдительность.

«Если дать им половину шанса, враждебные субъекты сократят года терпеливых британских исследований или инвестиций. Это происходит в больших масштабах и затрагивает всех нас. Рабочие места в Великобритании, государственные службы Великобритании и будущее Великобритании», — приводит издание отрывок из речи Маккаллума.

В апреле в MI5 сообщили, что за последние пять лет целями недоброжелателей стали более 10 тыс. британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях.

В среду Маккаллум предупредит, что те, кто работает с передовыми технологиями, занимается передовыми научными исследованиями или экспортирует продукцию на определённые рынки, будут представлять для иностранных шпионов «больший интерес», чем они думают. «Вы не должны бояться, но должны быть начеку», — заявит он.

Как отмечает The Guardian, это знаменует собой значительное смещение акцентов британской контрразведки. Так, чуть более десяти лет назад, в 2008 — 2009 годах, MI5 направляла всего около 3% усилий на борьбу с враждебной государственной деятельностью. Однако сейчас там вынуждены пересмотреть свои приоритеты, «так как РФ и Китай стали значительно более напористыми».