CNBC озадачен исчезновением банды «русских хакеров» из интернета

Интернет-сайты, на которых группировка кибервымогателей REvil вела переговоры со своими жертвами и публиковала украденные материалы, внезапно прекратили свою работу, пишет CNBC. Как отмечает телеканал, это может быть успехом американских спецслужб, или результатом мер, принятых российским правительством, или попыткой хакеров «залечь на дно».

Пресловутая российская банда киберпреступников внезапно ушла в оффлайн. И похоже, что никто точно не знает почему. CNBC подтверждает, что несколько веб-сайтов, связанных с REvil, прекратили работу.

На счету этих хакеров — некоторые из крупнейших недавних атак. Ранее в этом месяце группировка REvil заявила, что взломала IT-фирму под названием Kaseya, подвергнув риску до 1500 предприятий по всему миру. Кроме того, в мае она нанесла удар по крупнейшему в мире производителю говядины — JBS. Компания заплатила выкуп в размере 11 миллионов долларов. Группировка REvil заполучила десятки миллионов долларов, взламывая различные организации, блокируя их данные и требуя деньги за их разблокировку.

Таинственное исчезновение REvil произошло после того, как на прошлой неделе президент Байден заявил, что предупредил российского президента Владимира Путина, что тот должен принять меры против хакеров в своей стране.

С нами сегодня старший корреспондент CNBC в Вашингтоне Эймон Джаверс. Какая к вам поступает информация о том, что именно произошло?

ЭЙМОН ДЖАВЕРС, старший корреспондент CNBC в Вашингтоне: Шеп, это всё началось сегодня утром. Мы узнали, что ранее сегодня это заметили исследователи на Восточном побережье. Речь идёт о сайтах, которые REvil использует как чаты для переговоров со своими жертвами, а также о пресловутом «весёлом блоге» группировки, где хакеры публиковали украденные документы, чтобы надавить на компании-жертвы и заставить их раскошелиться.

Пока ничто не указывает на причину прекращения работы этих сайтов. А это имеет ключевое значение. Одно из возможных объяснений заключается в том, что это результат тайной кампании американских госструктур против REvil. Высокопоставленный сотрудник администрации (Байдена. — ИноТВ) на прошлой неделе заявил, что действия против кибербанды могут быть предприняты «в ближайшие дни и недели».



Но возможно и другое объяснение: российское правительство приняло меры после упомянутого вами обращения президента Байдена к президенту Путину на прошлой неделе. Третье объяснение: группировка REvil сама ушла в оффлайн, решив залечь на дно, пока к ней приковано столь пристальное внимание. Как это зачастую бывает в мире шпионского противостояния, Шеп, мы просто не знаем правды и можем никогда не узнать.

Президент укрепляет свою команду киберобороны. Что он делает?

ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Потому что сегодня президент составил команду, какую хотел бы видеть ещё вчера.

Сенат утвердил Джен Истерли в должности директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности. Она будет лишь вторым по счёту директором, утверждённым сенатом с момента создания этого агентства в 2018 году.

Сенат также утвердил Криса Инглиса в качестве байденовского директора по кибербезопасности — он возглавит в Белом доме новое подразделение, в то время как американские корпорации сильно страдают от кибервымогателей.

Оба чиновника — ветераны Агентства национальной безопасности. Вчера я обедал с адмиралом Майком Роджерсом, бывшим директором АНБ. Он чрезвычайно оптимистично воспринял оба назначения. Но есть и трудная задача, особенно для нового офиса в Белом доме: набрать штат этого нового подразделения, а также разграничить полномочия и ответственность агентств в этой обширной проблематике кибербезопасности.

Колоссальная проблематика.

ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Колоссальный вызов.

Эймон Джаверс, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 13 июля 2021 года.