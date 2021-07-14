FAZ – подготовка к будущим вызовам — бундесвер обзавёлся космическим командованием

Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о начале работы космического командования в составе бундесвера, пишет Frankfurter Allgemeine. По её словам, главной целью его создания является защита находящихся на орбите спутников для обеспечения разведывательной деятельности, навигации и коммуникации. Кроме того, этим шагом бундесвер реагирует на растущую зависимость от спутниковых данных.

Бундесвер необходимо адаптировать к будущим вызовам. Во вторник свою работу начало космическое командование. Его база расположена в коммуне Удем в Северном Рейне — Вестфалии на границе с Нидерландами.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, по её словам, гордится этим важным шагом в будущее. Она подчеркнула, что целью создания космического командования является прежде всего защита находящихся на орбите спутников бундесвера.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Бундесвер располагает шестью собственными спутниками на околоземной орбите. Разведывательный потенциал бундесвера, навигация и коммуникация в наших вооружённых силах зависят прежде всего от этих спутников.

Полковник Марко Мандерфельд, начальник Космического центра, объясняет, какую опасность представляет, например, космический мусор.

МАРКО МАНДЕРФЕЛЬД, начальник Космического центра: Космический мусор очень опасен, поскольку мы больше не можем оказывать на него какое-либо влияние и неактивными системами, сгоревшими спутниками или металлическими обломками больше нельзя управлять. Это означает, что при наличии двух активных систем существует два пункта, в которые я могу их направить. При угрозе металлических обломков — лишь один активный спутник, который я могу контролировать.

Министерство обороны сообщает, что созданием космического командования бундесвер реагирует на увеличивающуюся важность космоса для функционирования государства, благополучия населения и растущую зависимость вооружённых сил от спутниковых данных, космических услуг и продуктов.

По данным Министерства обороны, в настоящее время космическое командование насчитывает около 80 служащих. Их число, однако, может быть увеличено до 250.

Дата выхода в эфир 13 июля 2021 года.