Мнение: О запрете изображений Гитлера

О запрете изображений Гитлера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону. Так он прокомментировал заявление Российского книжного союза, который попросил магазины изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров. Это связано со вступлением в силу закона, запрещающего отождествление целей, решений и действий руководства и военнослужащих СССР с нацистской Германией, а также поправок к законам «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», касающихся запрета на демонстрацию изображений вождей Третьего рейха.

«Просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров,— говорится в заявлении Российского книжного салюта.— Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации».

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону,— заявил господин Песков во время пресс-колла.— Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».

https://www.kommersant.ru/doc/4899425 – цинк



Полки над компьютером. Одна отведена под историю ВОВ, второй мировой войны и СССР (там на деле еще часть книжного шкафа забита советской и пост-советской литературой на тему), вторая – под нацисткую Германию и страны оси.

С точки зрения озвученного запрета, часть книг безусловно продавать с такими обложками получается нельзя. Фотки Гитлера, Геббельса, Гиммлера и прочих, встречаются через раз.

Прикинул, какие книги посвященные нацистской Германии покупал или получал в виде подгонов за последние пару лет.

Встречаются фотки Гитлера и его подельников умеренно.



Неплохая книга о похождениях Гитлера в столице Австро-Венгерской Империи.

Никаких фотографий на обложке.



А вот двухтомник Агапова "Тайфун" и "Тотальная война" предлагающий ознакомиться с частью дневников Геббельса (чтиво прямо скажем весьма интересное, куда как интереснее, чем натужные мемуары Риббентропа или Редера), сразу грозит с обложки фотографией министра пропаганды Третьего Рейха. Формально, надо убирать с полок магазинов.



Неплохая обзорная книга посвященная эволюции планов Германии по нападению на СССР, начиная с плана генерала Маркса. Много интересных детелей о том, что было до "Барбароссы". На обложке фигурирует Гитлер рассматривающий карту.



Такая себе книга на тему концлагерей. В основном через призму уничтожения европейских евреев. Тема уничтожения народов СССР и военнопленных раскрыта на мой взгляд недостаточно. Гитлера и других нацистов на обложке нет (хотя внутри вроде есть немало фотографий различных военных преступников).



В меру интересная книга о приходе нацистов к власти и закате Веймарской Республики. Существенно слабее "Пути НСДАП" Конрада Гейдена (ИМХО, одна из лучших книг о генезисе нацистской партии), но вполне себе читабельная. На обложке Гитлер в гражданском.



"Фашисты" Манна, весьма интересны используемыми источниками, автор действительно глубоко копнул, в плане генезиса фашистских и нацистских идей.

На обложке красуется Муссолини.



Мемуары Лени Рифеншталь, самого известного режиссера Третьего Рейха, фильмы которой помогли формированию образа нацизма как в самой Германии, так и в остальном мире. Книга интересна в вопросе деталей культурной жизни Третьего Рейха, которая была поставлена на службу нацизму. Разумеется, себя Рифеншталь прямо или косвенно пытается обелить. На обложке красуется фотография Рифеншталь.

И так далее. Где-то каждая вторая книга на тему содержит на обложке фото того или иного главного военного преступника, либо более мелкого функционера нацистского режима. Так что если подходить с формальной точки зрения, немало таких книг необходимо переиздавать с другими обложками.

А если не переиздавать, то получается, что иначе как по электронке их не достать.

Разумеется, есть еще вот такие "шедевры", по поводу которых Кремль пока не разъясняет.

https://colonelcassad.livejournal.com/872258.html – цинк

К истории все это понятное дело отношения не имеет, но вопрос обложек таки стоит ребром.

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