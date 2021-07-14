 

Мнение: В России нет ни харассмента, ни допингов?

14.07.2021, 23:24, Разное
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Российским спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры в Токио, раздали методички, как отвечать на вопросы журналистов, и что писать в соцсетях. Мол, враги не дремлют, риск провокаций очень велик. И надо быть готовым дать достойный ответ провокаторам.

На вопросы о политике рекомендовано отвечать: «No comment».

О Крыме и Донбассе методичка рекомендует, что эти вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики».

О допингах надо говорить, что спортсмену нечего сказать, он не в курсе, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

Про харассмент методичка рекомендует такой ответ: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

Это как понимать? В СССР не было секса, а в России – харассмента? И проблема харассмента если где-то и существует, то не в России?

А не проще было обязать всех спортсменов вставить в уши наушники и слушать на всю громкость «Катюшу» или «С чего начинается Родина?»


Плакаты времен СССР отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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