 

Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей

14.07.2021, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС.

Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года.

Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент.

Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто.

О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / США требуют от уроженцев Южных Курил указывать Японию в качестве места своего рождения

05.07 / ABC – штамм «дельта» не помеха — американцы с размахом отпраздновали 4 июля

03.08 / Роспотребнадзор указал на скрытую опасность из-за увеличения числа КТ-исследований

17.07 / В Сети обратили внимание на оскорбляющий покупателей чек из украинского магазина

23.08 / В Северной Калифорнии бушует масштабный лесной пожар, его признали вторым по величине в истории штата

13.03 / В РПЦ предположили запрет Библии в Европе из-за гендерной идеологии

26.12 / Назван простой способ омоложения

04.05 / Дачникам пригрозили штрафом за одуванчики и мяту

29.06 / France Info – Венецию, Ливерпуль и Будапешт хотят исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

11.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика