Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС.

Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года.

Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент.

Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто.

О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года.