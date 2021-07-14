 

Российских пловцов заподозрили в нарушении антидопинговых правил

14.07.2021, 23:10, Новости дня
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Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщила пресс-служба FINA.

«Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на Олимпийских играх. Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы WADA. FINA полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде», – приводит ТАСС слова президента FINA Хусейна Аль-Мусаллама.

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований. Оба спортсмена попали в состав сборной РФ для участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

В прошлую среду стало известно, что в пробах гребцов сборной РФ Никиты Моргачева и Павла Сорина, сданных 17 июня на тренировке в Греции, нашли мельдоний. Кроме того, 24 июня Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило 20 российских тяжелоатлетов в нарушении антидопинговых правил на основании данных WADA, полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).



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