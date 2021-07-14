Яценюк: “Северный поток – 2” – антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский и антирыночный проект

По его словам, Европе лучше было бы иметь в качестве партнера США, а не Россию.

“Это абсолютно антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский проект и антирыночный проект. И этот проект надо остановить. Украина будет терять $2 млрд ежегодно за транзит. Это почти размер программы МВФ с Украиной. Россияне также получат инструменты влияния на энергетический рынок Европейского союза”, – сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что украинский транзит газа лучший и наиболее дешевый. Польша и Словакия также потеряют доходы от транзита после введения в эксплуатацию газопровода “Северный поток – 2”.

Яценюк отметил, что ЕС уже страдает от “Северного потока – 2”.

“Что происходит на рынке газа? Всего за несколько недель цена на газ поднялась с $250 до $450. Потому что Россия имеет чрезмерное влияние на рынок. Это политическое влияние на европейский и украинский энергетический рынок. Они провели эту манипуляцию и получили $200 долларов за тысячу кубометров, это миллиарды долларов”, – сказал он.

Политик также сказал, что очевидных причин, почему власти Германии могут поддерживать проект, нет.

“Назовите хоть одну причину, почему немцы хотят завершить этот проект? Нет здесь причин, как по мне. Разве что, есть такое ощущение, что-то происходило за кулисами. И что-то плохое”, – допустил бывший премьер.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

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