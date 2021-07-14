Компания Apple ввязалась в крупный патентный спор на территории Великобритании

Как стало известно из достоверных источников, суд, который сейчас ведет компания Apple на территории Великобритании, может быть проигран американцами.

Напомним, что на «Яблочную» компанию подали в суд по поводу прав на интеллектуальную собственность. Сумма претензий, которые выдвигаются к Apple, составляет семь миллиардов американских долларов.

Скорее всего, суд примерно решение в пользу истца, которым в данном случае выступает компания OPtis Cellular Technology. По крайней мере, так считают юристы. Однако, если все произойдет именно так, не исключено, что американская Apple совсем уйдет с британского рынка. Ранее американцы уже проигрывали суд тому же самому истцу и вынуждены были заплатить 500 миллионов «зеленых».