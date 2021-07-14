 

Компания Apple ввязалась в крупный патентный спор на территории Великобритании

14.07.2021, 23:04, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, суд, который сейчас ведет компания Apple на территории Великобритании, может быть проигран американцами.

Напомним, что на «Яблочную» компанию подали в суд по поводу прав на интеллектуальную собственность. Сумма претензий, которые выдвигаются к Apple, составляет семь миллиардов американских долларов.

Скорее всего, суд примерно решение в пользу истца, которым в данном случае выступает компания OPtis Cellular Technology. По крайней мере, так считают юристы. Однако, если все произойдет именно так, не исключено, что американская Apple совсем уйдет с британского рынка. Ранее американцы уже проигрывали суд тому же самому истцу и вынуждены были заплатить 500 миллионов «зеленых».



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