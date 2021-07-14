YouTube представил в РФ сервис коротких видео Shorts

У нового сервиса YouTube, запущенного на территории России, весьма красноречивое название – Shorts. Ведь и предназначен он исключительно для публикации и просмотра коротких видеороликов.

Время видеоматериала ограничено одной минутой. YouTube предлагает озвучить его, использовать музыкальное сопровождение и, при желании, даже напечатать субтитры.

Как сообщают разработчики, новый сервис YouTube станет доступным на территории всей РФ в течение ближайших нескольких недель. Нужно еще уладить кое-какие формальности и утрясти некоторые технические моменты, говорят специалисты. Напомним, что в Индии Shorts работает уже примерно 10 месяцев, а в США его представили в марте текущего года.