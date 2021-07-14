Мнение: Новости нейтральной олимпиады

Новости подготовки нейтральной сборной к нейтральной Олимпиаде без зрителей.

1. Представлены символы-талисманы нейтральной сборной на Олимпиаде – Шапко-кот и Мишка-Неваляшка. Осталось неясным, зачем зимняя шапка на летней олимпиаде.

С другой стороны, кот вполне в духе странной японщины.

2. Опубликована методичка, которой рекомендуется придерживаться спортсменам из нейтральной команды. Как это толерантно.

Но на колено пока вставать не рекомендуют. И то хорошо. Но позорно упущены ответы на вопросы "Ваше отношение к проблеме трансегендеров в спорте" и "Встречались ли в вашей практике случаи мэнспрединга?"

Впрочем, толерантность и готовность к нейтральным покаяниям не спасут от все новых и новых обвинений в допинге. Давеча погнали двух гребцов за мельдоний.

3. Почти 70% японцев считают, что Олимпиаду надо проводить либо совсем без зрителей, либо полностью отменить. Такой вот "праздник спорта вне политики".

Правительство Японии в итоге выбрало путь Олимпиады без зрителей. Классический чемодан без ручки. Нести стремно, а выбросить жалко.

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