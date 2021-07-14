Не влезай — убьют

Террористы в Афганистане почувствовали себя полноправными хозяевами: угрожают даже Турции и строят свой халифат, без блэк-джека и «непристойностей».

С утра 13 июля стало известно, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической) распространил официальное заявление, в котором предостерег правительство Турции от намерения оставить после вывода контингента НАТО из Афганистана сводный отряд для охраны кабульского аэропорта. По данным наших источников, в переговорах с нынешним правительством страны обсуждается в том числе и размещение на территории столичного аэродрома небольшого количества авиации. Хотя в американской прессе тема после оставления авиабазы в Баграме ушла далеко с первых страниц, на этот раз даже Bloomberg поставил в пятерку важных новостей дня этот террористический демарш «о серьезных последствиях решения взять на себя безопасность аэропорта Кабула после полного вывода американских войск».

За последний месяц в России, если судить по СМИ, количество специалистов по Афганистану увеличилось в несколько раз. Еще больше их стало с учетом анонимных телеграм-каналов, традиционно освещающих всю политическую повестку России, вплоть до полетов на Луну. Они тоже взяли на себя тяжкий труд разъяснять публике мотивы поступков и будущее всех игроков.

Очень многие предрекли резкое усиление Турции в Афганистане после ухода США. В этих комментариях и талибы отчего-то относятся к туркам благосклонно, и население Афганистана видит в них близкий народ. Турция со своей стороны вроде бы подтверждала эти прогнозы желанием взять на себя часть военных функций НАТО уже при талибах.

Пресс-конференция делегации политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Москве. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На самом деле заявление «Талибан» свидетельствует, что фундаменталисты и правда «создают государство Афганистан, чтобы не позволить ни России, ни США, никому другому вмешиваться в дела страны» как рассказывал «Новой» ответственный за регион сотрудник нашей разведки. Нет для них близких народов и стран, которые намереваются держать на их земле вооруженные силы.

На Востоке два хозяина даже в одном парламенте редко когда уживаются, а уж в одной берлоге — исключено.

То, что Афганистан под управлением талибов превратится именно в берлогу с ревнивым самовластным хозяином, лично мне очевидно.

Письменное предупреждение туркам о начале войны с их частями по окончании вывода войск согласно договору в Дохе свидетельствует о другом. «Талибан» почуял власть досрочно и приступил к роли хозяина. Он уверенно обживается по всей стране, и во внешней политике, и во вновь захваченных провинциях.

Трое суток назад появились сообщения о первых распоряжениях новой власти в северных провинциях (источники сообщают из Балха и Бадахшана), на территориях, в прошлом традиционно подчиненных «Северному альянсу». Чтобы не было сомнений они сведены в один указ Исламского Эмирата Афганистан со всеми печатями и подписями.

Указ о запретах на территории Эмирата, вывешен запрещенной в РФ организацией «Талибан» 7 июля в провинции Балх, недалеко от провинциального центра Мазари-Шариф

Для малограмотных рядом повесили наглядное пособие крупным шрифтом и с картинками дозволенной отныне и запрещенной дамам формы одежды. Начинается оно прекрасной строкой, почти поэтической: «Возлюбленных сестер наших уведомляйте».

Плакат запрещенной в РФ организации «Талибан»

Тут надо заметить, что в прошлый период господства «Талибан» на многие территории «Северного альянса» его власть в реальной жизни не распространялась. Так что

местное население к таким решительным мерам не привыкло, когда талибы сидели в Кабуле, в «Северном альянсе» девочки в женские школы ходили.

Вот содержание десяти пунктов, с которых для него началось знакомство с новым порядком:

1. Запрещается выход женщин в город без сопровождения близкого родственника, без законного основания их посадка в транспорт в отсутствие хиджаба не допустима.

2. Полный запрет алкоголя.

3. Полный запрет любых наркотиков.

4. Запрет частных банков (ростовщичества).

5. Запрет продажи импортного мяса и мышечной ткани птиц.

6. Полный запрет азартных игорных учреждений.

7. Распространение и трансляция непристойных фильмов, музыки, гимнов запрещены.

8. Повеление не отказываться от намаза из-за мирских забот, личных дел и без законных оснований.

9. Угроза покарать тех, кто будет противиться вышеперечисленному вопреки законам шариата.

10. Предложение в случае проблем или подозрительных ситуаций позвонить на указанный номер телефона.

Новая власть пришла — извольте любить и жаловать. Полтораста лет назад русские генералы Черняев, фон Кауфман, Скобелев и другие, завоевывая Среднюю Азию первыми же указами отменяли рабство, учреждали типографии и светские школы на местных языках. Ровно так же в эту эпоху поступали и британские генерал-губернаторы Индии.

В 1991 году, впервые со времен покорения Туркестана царской Россией народы Узбекистана, Таджикистана и Туркмении получили возможность строить свое будущее самостоятельно.

Но теперь они уже не готовы в массе своей к Халифату

(несмотря на поддержку исламистских проектов некоторыми жителями провинций). Точно так же и народы Индии в 1947 году уже не вернулись под власть раджей и заминдаров, сохранив оставшийся от англичан парламент и независимый суд.

Образно говоря, граница возможностей талибов упирается в железные дороги, проложенные колонизаторами. Со стороны Индии англичане дотянули их до Пешавара, русские со стороны Оренбурга — до Ферганы. И светская (по крайней мере, пока) Турция, член НАТО, не имеет поэтому особых преимуществ в глазах командования Исламского Эмирата Афганистан. Вряд ли они склонны видеть особую разницу между ней и светскими режимами Средней Азии.

Валерий Ширяев

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