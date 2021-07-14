ВСУ обвинили в минировании дороги у поселка в Донбассе

Украинские силовики установили десять противотанковых мин ТМ-62 на обочине дороги вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское близ линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Комбриг 57-ой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) отдал указания по наращиванию минно-взрывных заграждений вблизи населенного пункта Новотошковское», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что по имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, на обочине дороги вблизи поселка украинские силовики установили десять противотанковых мин ТМ-62.

«Мы призываем жителей подконтрольной Украине территории быть предельно внимательными при перемещении вблизи районов дислокации подразделений ВСУ», – добавил Филипоненко.

9 июля украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В тот же день в ЛНР заявили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели. Кроме того, украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе.