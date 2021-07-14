Объявлены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Победителями конкурса стали 303 школьника.

С приветственным словом к финалистам и победителям «Большой перемены» на церемонии закрытия финала конкурса обратились первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2021 году ученики 5, 6 и 7 классов впервые участвуют в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. Всего ко второму сезону «Большой перемены» присоединились более 2,5 млн человек. В финал конкурса вышли 660 школьников – они стали лучшими из более чем 1 млн своих сверстников со всей страны. По итогам решающих конкурсных испытаний победителями стали 303 школьника из 66 регионов России.

Победителей и финалистов конкурса поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Главное в жизни – это не дипломы и награды. Самое главное – это идти вперед, верить в мечту и добиваться ее реализации», – отметил Кириенко. Он также добавил, что после финала в «Артеке» конкурс не заканчивается и все участники могут продолжить свой путь с «Большой переменой» в сообществе, где ведущие российские компании без перерыва проводят тематические недели и конкурсы.

«Большую перемену» от всех других проектов отличает то, что участники являются ее соавторами. Вместе с вами мы уже обсудили ваши идеи по развитию конкурса, и они уже начинают реализовываться. Вы предлагали в это воскресенье создать специальную детскую дирекцию «Большой перемены» и уже с 1 сентября она начинает работу, а также в конкурсе появятся дополнительные программы по профориентации», – добавил Кириенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил благодарность педагогам и родителям финалистов «Большой перемены»: «Я хочу поблагодарить ваших учителей, наставников и ваших родителей. Когда вы приедете домой, скажите им слова благодарности. Все мы в вас верим, и сделаем все, чтобы раскрывались таланты каждого из вас. И чтобы, как в девизе «Большой перемены», вас не оценивали, а ценили», – добавил Кравцов.

«В течение целой недели вы соревновались, посещали мастер-классы от экспертов, знакомились с большим количеством специалистов из совершенно разных сфер и областей и, конечно же, общались друг с другом. Это была насыщенная неделя для вас. И уверен, вы «взяли» от нее многое. Поверьте, выбирать лучших из вас, финалистов, было непросто. Вы все очень талантливые, целеустремленные и активные ребята. Вы получили бесценный опыт, который пригодится вам в будущем. Не останавливайтесь, идите только вперед, соревнуйтесь, добивайтесь новых высот, ставьте перед собой все более амбициозные цели и участвуйте в других проектах платформы «Россия – страна возможностей», – сказал, обращаясь к финалистам и победителям конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во время церемонии закрытия финала на одной сцене с участниками «Большой перемены» выступили популярные российские исполнители. Егор Шип спел с победителем конкурса Егором Князевым, а Миа Бойка исполнила песню с финалисткой «Большой перемены» Есенией Нестеренок.

Дистанционный этап «Большой перемены» для учеников 5-7 классов проходил в течение двух месяцев. В формате онлайн-игры участники выполняли онлайн и офлайн задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. По итогам игры школьники проходили онлайн-собеседования с экспертами. В финал вышли конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов.

В «Артеке» финалисты в командах по 8-12 человек решали кейсовые задания – проектировали «школу будущего» и детские сообщества в социальных сетях.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова рассказала, что почти треть финалистов и победителей «Большой перемены» живут в небольших городах и селах. «Конкурсные задания настроены таким образом, что каждый ребенок, не зависимо от того живет он в большом городе или маленьком рабочем поселке, может проявить свои способности, которые зачастую не видны в традиционной системе оценивания школьных олимпиад. Попадая в конкурс, ребенок решает прикладные задачи, которые требуют навыков командной работы, умения вести коммуникацию, проявлять свои творческие способности. На каждом этапе конкурса участник выполняет задания и одновременно узнает много новой информации об истории своей страны, ее культурных достопримечательностях, пробует себя в разных направлениях и получает рекомендации профессиональных экспертов», – отметила Наталия Мандрова.

Мотивационные встречи с финалистами «Большой перемены» в «Артеке» провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева; летчик, Герой РФ Дамир Юсупов; актеры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая; представители движений «Юнармия» и Worldskills. Художник Миша MOST провел для школьников мастер-класс по граффити, а актеры Арт-кластера «Таврида» поставили в «Артеке» иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь». Также в рамках финала школьники могли заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов.

Уже в сентябре этого года победители конкурса отправятся в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тыс. рублей. Также по итогам конкурса будут определены лучшие школы, они получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей, причем решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса.

Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. В 2021 году он объединил более 2,5 млн участников.