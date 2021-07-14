Украина и Венгрия в ближайшее время подпишут соглашение о признании документов об образовании и научных степеней

В пресс-службе отметили, что собеседники “положительно оценили” регулярные двусторонние контакты между представителями властей двух стран, а также продолжение деятельности подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования.

“Настроенность на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения”, – сказал Жовква.

Также собеседники обсудили другие вопросы, включая ситуацию с безопасностью. Жовква поблагодарил Венгрию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Владимиром Зеленским. 29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

В конце прошлого года Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной. В начале июня 2021 года в правительстве Венгрии заявили, что Орбан готов встретиться с Зеленским, дело за Украиной.

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