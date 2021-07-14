ЕСПЧ призвал Россию разрешить официальные партнерства однополым парам

“Однополые пары так же способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимо официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это и обеспечивать баланс между их потребностями и потребностями общества в целом”, – говорится в сообщении ЕСПЧ.

В суд обратились три однополые пары, которым в РФ более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из пар – москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько, в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, мотивировав свое решение тем, что согласно Семейному кодексу РФ, браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции утвердили решение районного суда.

Пара обратилась в Европейский суд, который объединил их жалобу с аналогичными делами жителей Липецкой области “Чунусов и Евтушенко против России и “Шайхразнова и Яковлева против России”. ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямого требования признавать однополые браки, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

“Статья 8 прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевало необходимость установления справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества в целом… Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, то доступ меньшинства к правам не может зависеть от согласия большинства”, – говорится в решение ЕСПЧ.

Также суд подтвердил, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить “традиционному пониманию брака”, преобладающему в России, или взглядам большинства, на которые ссылалось правительство РФ.

Суд добавил, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста – так, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар не будет противоречить “традиционному пониманию брака”. В качестве примера в суде привели гражданское партнерство, гражданский союз или гражданский договор солидарности (как во Франции).

За принятое решение среди прочих проголосовал судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов.

Контекст:

В прошлые годы Европейский суд по правам человека уже выдвигал требование узаконить однополые союзы к другим странам Совета Европы. В 2015 году суд обязал Италию признать однополые союзы, спустя год Палата депутатов Италии, нижняя палата итальянского парламента, узаконила однополые партнерства

В 2018 году судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов выступал за то, чтобы россияне получили право создавать “семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной”, которые должны уважаться и защищаться государством, писал “Коммерсант”.

Украинские однополые пары в 2014 и 2015 году также подавали жалобы в ЕСПЧ по поводу их дискриминации со стороны государства из-за отсутствия в Украине любой правовой формы признания однополого семейного партнерства. В начале 2021 ЕСПЧ направил сторонам письмо с запросом по жалобе, чтобы начать рассмотрение дела.

По данным Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, однополые браки разрешены в 28 странах, из них 16 – страны ЕС.

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