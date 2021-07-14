Верховный Суд признал незаконным указ об увольнении Тупицкого, ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев. Главное за день

ЕС открыл границы для Украины

В Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В МИД Украины отметили, что включение Украины в список безопасных стран для путешествий не означает автоматической возможности въезда украинских граждан в Евросоюз: решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые самостоятельно решают, будут ли они включать в свои национальные “зеленые списки” третьи страны.

Рада приняла закон о судебной реформе

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”. Этот законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена Этического совета – шесть лет.

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие закона.

Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

14 июля Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины.

В Офисе президента заявили. что Зеленский “неприятно удивлен” и намерен обжаловать это решение.

Закон о языке признан конституционным

Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции закон “О функционировании украинского языка как государственного”.

Конституционность закона просил установить 51 нардеп.

Рада изменила название Дня защитника Украины

День защитника Украины, который отмечают 14 октября, теперь будет Днем защитников и защитниц Украины. Нынешнее название праздника не полностью передает его суть и содержание, считают авторы закона.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—