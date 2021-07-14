 

Если не финансово, то другим способом: Шугалей призвал государство помочь предпринимателям

14.07.2021, 22:10, Новости дня
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Пандемия загнала в строгие рамки деятельность представителей малого и среднего бизнеса

Пандемия коронавируса серьезно сказалась на деятельности предпринимателей. С одной стороны ограничительные меры призваны не допустить распространения инфекции, а с другой – они привели к кризису малого и среднего бизнеса.

В эфире «Комсомольской правды» кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, известный социолог Максим Шугалей серьезно озаботился судьбой представителей бизнеса и призвал государство предпринять меры их поддержки.

«Всем, кто пострадал от запретительных мер, которые вынуждено ввести государство, чтобы сохранить жизнь людей, должна быть выделена какая-то помощь. Может быть это будут не деньги. Может быть это будет возможность не платить аренду в это время. Оказать помощь людям нужно», — предложил социолог.

Напомним, что Максим Шугалей, известный благодаря своей незавидной судьбой, после возращения на родину из плена, пошел в политику. В этом году он будет участвовать в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Его кандидатуру выдвигает политическая партия «Родина».



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