 

Людмила Хитяева заявила, что Анастасии Заворотнюк «нельзя было так поздно рожать»

14.07.2021, 22:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса советского кино Людмила Хитяева высказала свое мнение по поводу позднего материнства. 90-летняя артистка заявила, что звезде «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк «нельзя было поздно рожать».
По словам Людмилы Хитяевой, людям, которые стали родителями в зрелом возрасте, может не хватить сил и возможностей для воспитания детей. Актриса убеждена, что не стоит рожать поздно. В пример она привела Анастасию Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания. Также она вспомнила 50-летнюю Леру Кудрявцеву, ставшую матерью только два года назад. В свою очередь, Людмила Хитяева родила достаточно рано. Она считает, что нужно еще дождаться внуков, так как они являются высшим смыслом жизни. Артистка жалеет, что так и не стала матерью во второй раз.

Третий ребенок у Анастасии Заворотнюк появился в 47 лет. Знаменитость хотела подарить своему супругу Петру Чернышеву наследника. В итоге, она прошла процедуру ЭКО и родила дочь Милу. Некоторые специалисты считают, что именно гормональная терапия привела к тому, что у звезды развилась злокачественная опухоль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

14.09 / Политолог заговорил об отставке Лукашенко в ближайшие недели

15.02 / 5 захватывающих российских документальных фильмов, которые стоит посмотреть

16.11 / Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены

19.06 / Пушков рассказал о “скрытой повестке” переговоров Путина и Байдена

11.10 / Мнение: Как Армения стала советской республикой

03.06 / Антибиотики не нужны большинству пациентов с COVID-19 — исследование

14.09 / «Оставайся хорошим мужиком» – Отсидевший в тюрьме Долинский дал совет Ефремову

30.07 / Мирослава Карпович прокомментировала информацию о съемках в четвертой части “Мажора”

13.09 / «Непоправимые перемены во внешности»: Журналисты сообщили о состоянии Анастасии Заворотнюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика