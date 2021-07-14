Людмила Хитяева заявила, что Анастасии Заворотнюк «нельзя было так поздно рожать»

Актриса советского кино Людмила Хитяева высказала свое мнение по поводу позднего материнства. 90-летняя артистка заявила, что звезде «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк «нельзя было поздно рожать».

По словам Людмилы Хитяевой, людям, которые стали родителями в зрелом возрасте, может не хватить сил и возможностей для воспитания детей. Актриса убеждена, что не стоит рожать поздно. В пример она привела Анастасию Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания. Также она вспомнила 50-летнюю Леру Кудрявцеву, ставшую матерью только два года назад. В свою очередь, Людмила Хитяева родила достаточно рано. Она считает, что нужно еще дождаться внуков, так как они являются высшим смыслом жизни. Артистка жалеет, что так и не стала матерью во второй раз.

Третий ребенок у Анастасии Заворотнюк появился в 47 лет. Знаменитость хотела подарить своему супругу Петру Чернышеву наследника. В итоге, она прошла процедуру ЭКО и родила дочь Милу. Некоторые специалисты считают, что именно гормональная терапия привела к тому, что у звезды развилась злокачественная опухоль.