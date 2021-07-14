 

Физики из США впервые измерили электрическое поле Солнца

14.07.2021, 22:08, Разное
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Физики из Университета Айовы в США впервые в истории наблюдений за Солнцем смогли измерить его электрическое поле. Для этого они воспользовались данными с зонда Parker Solar Probe от NASA.
Именно этот зонд смог приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние и собрать очень много важных данных, касательно звезды. Одними из них было изучение взаимодействия протонов и электронов. Именно эти частицы во время своего движения создают электрическое поле вокруг звезды. Исследователи объяснили, что часть электронов покидает пределы Солнца и превращается в заряженный электрический ветер, а другая часть не способна этого сделать, так как положительно заряженные протоны притягивают к себе частицы, не давая им возможности улететь. На таком взаимодействии и сосредоточились физики, получив наиболее полные данные об электрическом поле Солнца.

Как отметили специалисты, без зонда NASA это было бы невозможно, так как изучить электрическое поле Солнца можно только приблизившись к нему. Пытаться сделать это с Земли невозможно, ведь это всё равно, что замерять скорость движения водопада, будучи за несколько километров от него вверх по течению. Новые данные же позволят лучше понять процессы, происходящие на поверхности светила. В будущем данные позволят детальнее изучить солнечный ветер и потоки плазмы, выбрасываемые звездой и нарушающие работу космических аппаратов.

Источник: ria.ru



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