Ученые нашли в красках для татуировок опасные для жизни соединения

Международная группа учёных обнаружила в красках для татуировок опасные для жизни соединения. В пигментах присутствовали медь, никель, хром, свинец, ртуть и мышьяк.

Исследователи детально изучили 73 вида красок разных производителей, а также не обошли вниманием обилие цветов и оттенков. В итоге у 61% образцов были выявлены серьёзные нарушения по составу, который не соответствовал нормам. В частности, зелёные и синие чернила чаще всего содержали опасный уровень меди, а во всех других присутствовали ртуть, свинец и мышьяк. Не обошлось без тяжёлых металлов, включая никель и хром. Сами по себе в достаточном объёме они могут быть не опасны, но при выявленных нарушениях пропорций несут скрытую угрозу.

Авторы исследования предупредили всех граждан, желающих украсить своё тело татуировкой, о необходимости внимательно подходить к этому вопросу. Дело в том, что сами по себе чернила являются мощными аллергенами и полностью безопасной краски не существует. Таким образом, неприятные последствия для организма могут проявиться даже спустя годы после нанесения заветного рисунка. Не редки случаи появления хронической экземы с опасными для жизни последствиями.

Источник: ufacitynews.ru