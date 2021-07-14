 

В Замоскворечье откроют новую балетную школу

14.07.2021, 22:02, Разное
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В Москве здания с историей обретают новую жизнь. Реконструкция превращает старые строения в современные и более комфортные. При этом исторический облик домов и их неповторимая атмосфера сохраняются.

Так, в Замоскворечье завершилась реконструкция двухэтажного здания, построенного в 1950-х годах. Раньше здесь была мастерская скульптора. Теперь здесь планируют открыть творческую мастерскую балетной школы с танцевальными залами, раздевалками, душевыми и административными помещениями.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что комитет выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В настоящий момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также Войстратенко сообщил, что процесс реконструкции контролировали специалисты Центра экспертиз. Они выполнили выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований устанавливал комитет.

Стоит отметить, что Замоскворечье – один из самых красивых районов Москвы. Здесь очень много исторических сооружений, которые по сей день благодаря уходу выглядят очень красиво. Благоустройство и реставрация играют большую роль в развитии района.

Так, в Замоскворечье по программе “Мой район” приведены в порядок 22 улицы, территории 18 школ, сквер Ополченцев Замоскворечья. Также здесь возрожден храм иконы Божией Матери “Взыскание погибших” на Зацепе, проведено переоснащение центра соцобслуживания.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о благоустройстве острова Балчуг. Вдоль набережных сохранят все зеленые насаждения, высадят еще 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, из-за чего прогулочные зоны будут тихими и безопасными.

Также в центре Москвы появится еще один пешеходный мост. Сооружение в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные. В этом же месте обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.



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