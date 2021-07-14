Мнение: Письмо: “Работает с психологом”

После 30 лет у женщин начинают тикать часики. Постепенно уходит время, когда они могут стать матерями и родить здоровых детей. В 35 часики тикают очень громко, дальше начинают взрываться.

В 45 можно расслабиться, часики тикать перестают, первого ребенка перед менопаузой и во время пытаться рожать не надо, это поглотит много энергии и денег, а в итоге может выйти боком.

Вот этот период с 32 лет примерно до 40 женщина не только сама озабочена срочным поиском отца будущему ребенку, даже если не рефлексирует, но и мужчины ее воспринимают именно так. “Сколько лет? Детей нет? Понятно”. То есть мужчине понятно, что он должен жениться и стать отцом в ближайшие года-два, если он честный человек, если порядочный мужчина, если не желает этой женщине зла и не хочет отнимать у нее драгоценное время.

Даже если у женщины дыра в голове и про материнство она не думает, а думает только о романтике и удовольствиях в любви, мужчина все равно понимает, где его долг. И его это тяготит, если на семью с этой женщиной он не готов.

Поэтому девушкам с тикающими часиками нужно опускать планку притязаний и искать себе свободного серьезного мужчину, который хочет иметь семью. Не надо встречаться с женатыми, не надо сидеть в секс-онли, не надо искать себе принца, не надо надеяться на непринужденный досуг с мужчинами. Нет возможности.

Вот обратите в этом письме, как корона автора уводит ее фокус от тикающих часиков.

kalipsogirl

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я ранее писала Вам письмо («Найти новую любовь уже этой весной»), но не попала на разбор. История получила продолжение, и я хочу попытать второй шанс.

Мне 36, небольшая руководящая должность, жилье в центре города – благодаря родителям, дружная любящая семья – тоже благодаря им. Всю молодость просидела в аддикции к первой любви, потом нашла Ваш блок и последние 5 лет было несколько отношений. Замужем не была, детей нет. Спорт всегда был в жизни, постоянно учусь.

3 года назад познакомилась с К. Ему 43, у нас большой мезальянс – он известный успешный человек. Дважды был женат, трое детей. Второй развод очень тяжело и болезненно происходил на моих глазах (расстались они раньше нашего знакомства).

(Три года назад она была моложе на три года и могла бы найти себе нормального мужа, с близкой ОЗ. Но ей надо было раскатать губу на успешного известного человека, у которого трое детей и ему не нужна еще автор на голову)

Год все было хорошо (как мне казалось) – много путешествовали, признавались в любви. Нужно, наверное, упомянуть, что он подвержен депрессиям – если что-то идет у него не по плану (даже если это погода, задержка рейса, закрытие границ в пандемию) – настроение портится в ноль надолго.

(Он часто плюсовал, но корона Спасателя помогала автору пенять на депрессии)

Со второго года время от времени он перед сном вдруг начал мне говорить, что, наверное, я жду от него предложения, но он его сделать не может, так как боится из-за тяжелого развода. Спрашивала, хочет ли он расстаться, отвечал, что нет – как раз не хочет и боится, что я его брошу из-за того, какой он.

(Совесть мужчину мучила, потому что жениться он не хотел, а автору было уже 35, часики так тикали, что мешали ему спать)

Мы все время собирались жить вместе (он предлагал, полагаю, что под внутренним давлением от того, что отношения никак не движутся), но толком так и не жили – наши дома совсем рядом, и я ночевала там большую часть недели. Когда он был на даче или у детей – жила у себя.

Потом была крупная ссора, после которой он сказал, что хочет расстаться. Это было в конце февраля. Экологично расстались. Мне, конечно, было очень плохо – в первый раз узнала, что такое панические атаки, но его собой не беспокоила.

(Ученица автора думает, что она умеет экологично расставаться. На самом деле она все время ждала продолжения и испытывала нервные перегрузки. А могла бы в это время найти себе другого мужчину, подходящего)

В мае он начал пинговать, потом писать, потом попросил о встрече, на которой сказал, что ему было очень плохо без меня, он работает с психологом и предлагает нам строить семью.

Я была рада, но предложения так и не последовало – совместная жизнь за эти 1,5 месяца также вернулась в прежний формат – он предложил жить вместе потом, в другой квартире, в которой сейчас ремонт.

Рассказал, что обсуждал меня с психологом, и она говорит, что я очень добрая и очень хорошо, что я приношу в его жизни скорее пользу, чем «геморрой». Было приятно, что он меня такой видит.

(Судя по акценту на геморрое, психолог агитировала этого онегина не брать на себя лишнюю ответственность, что, в общем, правильно. Автору надо было опираться на себя, а не на психолога мужчины)

Ездили вместе в Питер, он сказал, что ему понравилось и сразу запланировал еще 2 путешествия – на 2 дня и на 2 недели.

И вот мы поехали на 2 дня в Грецию на эти выходные – он был вроде бы в нормальном настроении – хотя жаловался на то, что новые таблетки от депрессии не помогают и удвоил дозу. Но внешне не психовал и не срывался. В самолете на обратном пути обнимал меня, щекотал и шутил. Единственное, у нас там не было секса (и вообще его было мало за эти 1,5 месяца) – что смутило немного, но я списала на таблетки.

В понедельник днем – обычная переписка, попросил меня купить ему шорты для следующей поездки. А вечером, написал, что ему «очень плохо, жить вместе мы не сможем». Я замялась и написала «Не сможем, так не сможем, не надо из-за этого переживать». Была в шоке, как обухом по голове – ни с того ни с сего, как со всеми рапанами…

Следующим днем написал: «Привет. Я отменяю вторую поездку. Вещи твои собрал и пришлю с курьером, если скажешь время, когда удобно. Ещё раз прости – но так будет честнее, ведь нам нужно было принять решение: всё или ничего. На всё я не готов – значит, ничего. У меня к тебе просьба: не пиши мне неприятных слов. Я и так перед тобой очень виноват за многое.»

(Все это время мужчину мучила совесть, он помирился с автором, совесть замолчала, но навалился груз. Автор все время ждет, когда мужчина примет решение в ее пользу. А он не хочет взваливать ее на свои плечи, четвертый ребенок ему не нужен и семья с автором тоже не нужна, хотя наверняка он относится к ней с симпатией)

Я спросила, могу ли я что-то сделать, чтобы исправить ситуацию?

«Ну зачем ты так? Ты ничего не портила, дело только во мне. Ты самая хорошая! К сожалению, я не могу ни с кем жить, у меня не получается.

А куда денешь это настроение, если оно постоянно такое? Я просто ничего не хочу. Мне стыдно, плохо, некомфортно. Хочу поехать в отпуск один.

Мне кажется, мы оба видим, что отношения не те. С такими отношениями всю жизнь не прожить. У меня к тебе претензий нет, во всём только я виноват. Точнее, моя психика.»

И я вижу, что ходов нет, и мне так страшно опять проходить весь этот кошмар с паническими атаками, хотя понимаю, что виной этому только моя распахнутая хлеборезка.

Подскажите, пожалуйста, где я ошиблась? Где неправильно себя вела?

(Автор, не теряйте время, оставьте в покое этого человека, не пользуйтесь его добротой. Найдите себе не такой успешного и не такого известного мужчину, не богаче себя, менее симпатичного, чем вы, без детей или с одним ребенком, неженатого или больше года в разводе, с таким же уровнем образования. Вот по таким параметрам примерно ищите на сайте знакомств мужчину. Не тратье время на красавчиков, на женатых, на всех, кто больше вас по ОЗ)