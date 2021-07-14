Мнение: Последнее интервью Владимира Меньшова
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Последнее интервью актера и режиссера Владимира Меньшова. Записано в конце апреля 2021-го года.
Аннотация и тайм-коды:
«Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года.
Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале.
Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы…
Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр…
Я говорила: «Знаешь, получилось очень хорошо», папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим».
Сегодня 9 дней, как папы нет.
Пап, надеюсь ты смотришь…» — Юлия Меньшова.
Главы:
0:00 Начало
4:54 Время
8:28 Характер
18:27 Свобода
23:22 Мужчины и женщины
33:53 Успех
38:35 Принципы
50:21 Испытание
53:58 Взгляд на вещи
58:49 Актёр
1:03:09 Кризис
1:11:31 Мораль
1:16:55 Смерть
1:20:18 Судьба
1:22:08 Конец (блиц)
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Источник: Colonel Cassad
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