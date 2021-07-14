Мнение: Детская вакцинация

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В Москве уже проходит исследование "Спутника V" для детей 12-17 лет. Оно стартовало 5 июля на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

Если медицинские опыты на людях – это преступление, то перенос экспериментов на детей даже сложно как-то определить в известных терминах. Такие тягчайшие преступления против человечности еще не имеют собственного понятийного аппарата. Нацисты, конечно, экспериментировали на детях, но даже они не переносили их на всё поколение. Российские фашисты идут дальше.

Колоть детей неизвестными субстанциями с неизвестными отложенными последствиями – это за гранью любого разумного понимания. Дети бесправны юридически, решения за них принимают родители. В этом смысле технологии управления вполне рациональны – вначале задавить способность к сопротивлению у взрослых, вынудив их принять внутрь себя неизвестно что, а затем – и детей, решение за которых примут те самые взрослые, которых уже задавили.

При выборке в 100 подопытных детей, на которых испытали варево от Гинцбурга, понятно, что "испытания" – чистой воды проформа. Для галочки. 5 июля испытали – в сентябре начинаем массовую вакцинацию – такая срочность просто не укладывается в голове. А если побочные последствия проявятся через полгода? Или через год? 100 испытуемых – насколько такая выборка вообще может считаться хоть как-то достоверной? Впрочем, если всё это всего лишь для галочки, то какая разница – 100 испытуемых или 10? Достоверность испытаний все равно нулевая.

С медицинской точки зрения массированное применение неизвестных по своим последствиям субстанций – это чистой воды преступление. С политической здесь вопросов нет – обычный геноцид.

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