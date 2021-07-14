Мнение: Пьяных водителей – на покос борщевика, охотничий минимум и торговля с грядки

1. Новый метод перевоспитания преступников ввели в Ленобласти. Пьяные водители угрожают жизни и здоровью людей. Борщевики угрожают здоровью людей. Логично нейтрализовать две проблемы, натравив первую на вторую:

https://rg.ru/2021/07/06/reg-szfo/v-lenoblasti-netrezvyh-voditelej-zastavili-kosit-borshchevik.html

Необычный способ борьбы с сорняками и воспитанием любителей пьяной езды нашли в Тельмановском сельском поселении Ленинградской области. Здесь граждан, осужденных к обязательным работам отправляют косить борщевик, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В Тельмановском сельском поселении борщевик растет в том числе и по берегам рек. Если на других территориях с сорняком можно бороться химикатами, то здесь только косить – чтобы отрава не попала в воду.

Осужденным к обязательным работам выделили участок в пять гектаров. Помимо пьяных водителей, борщевик отправляю косить также неплательщиков алиментов.

В муниципалитете полагают, что при борьбе с сорняком хороши все средства.

Справка “РГ”

Борщевик Сосновского около 70 лет назад начал культивироваться в СССР как силосная культура. Однако вскоре выяснилось, что в корм животным он не пригоден, а при соприкосновении с кожей вызывает волдыри, вызванные ожогами.

Специально выращивать борщевик перестали, но он стремительно распространяется по регионам страны, занимая сельхозтерритории.

По той же логике, например, антипрививочников также можно привлекать к борьбе с борщевиком, или, скажем, направлять их работать санитарами в красную зону с ковидными больными (соответственно, бросающих окурки мимо урн – на уборку улиц, рисующих вандальные надписи – на ремонт фасадов и так далее). Не уверен, что всё это будет справедливо, однако народ наверняка одобрит.

2. В России повышают минимальный порог возраста для покупки оружия, а охотникам теперь придётся сдавать экзамены:

https://lenta.ru/news/2021/07/13/hunting/

Правительство России предложило ужесточить требования к охотникам. Кандидатам захотели устроить специальное обучение, а также экзамен на знание требований охотничьего минимума, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.

Отмечается, что в охотничий минимум войдут основы биологии диких животных, правила охоты и техника безопасности. Кандидатам также потребуется предъявить заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, включая психические заболевания и болезни глаз.

Доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ведомства должны передать в правительство до 19 июля. В аппарате Абрамченко подтвердили обсуждение изменений в законодательства в области выдачи охотничьего билета, а также указанных требований к кандидатам.

«Этот механизм необходим как дополнительная превентивная мера. Таким образом, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием будет обязательно и для получения охотничьего билета», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

В Минприроды напомнили, что охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего оружия. Сейчас документ могут получить совершеннолетние россияне при отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Чтобы получить билет, также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума и оформить лицензию на приобретение оружия.

Ранее Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения оружия в России. Теперь охотничье оружие и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно купить после достижения 21-летнего возраста.

3. Наши законодатели могут не только запрещать, но и снимать лишние ограничения:

https://lenta.ru/news/2021/07/06/poletorg/

Российским фермерам задумали разрешить торговать своей продукцией непосредственно в поле или помещениях животноводческих хозяйств. Инициативу Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. До этого подобная практика была запрещена, сообщает газета «Известия».

Однако некоторые ограничения все равно будут. «Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, — пояснил правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где и будет идти торговля фермерской продукцией».

Сейчас фермерам приходится добираться до рынков и тратиться на перевозку и хранение продуктов, что сказывается на росте цен.