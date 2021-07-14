 

Органы опеки, ау! – Личное мнение

14.07.2021, 21:48, Разное
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Помню, отдыхала я в Мексике. В гостинице был тренажёрный зал, где висел боксёрский мешок.

В какой-то момент мне ничего лучше в голову не пришло, как подойти к мешку и ударить по нему «с ноги». Мешок даже не качнулся. Как висел, так и продолжил лениво висеть, а вот нога потом сильно болела.


Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: Джиган ударил боксёрским мешком маленького сынишку.

Видео, на самом деле, жуткое.

https://t.me/lenamiro/9228
Видео: Телеграм

Малыша сбило с ног тяжелейшей штуковиной. Он плачет навзрыд.

Папаша ржёт. Мамаша, большая часть мыслительных процессов которой направлена на пришивание ресничек и силикона, снимает это на видео и тоже заливисто гогочет.

Не пойму, почему им весело. Но им, как можете видеть сами, действительно очень смешно.

Пять раз я пересмотрела видео и пришла к следующим умозаключением.

Мальчика легко могло убить грушей. У него могли быть переломы от удара. Повреждение мозга, травма позвоночника и Б-г знает что ещё. При совсем неудачном падении, если бы сзади оказался бордюр или железяка, малыш мог бы погибнуть.

Родители, глядя на это — ещё до проверки состояния мальчика! — ржут.

Я не уверена в том, что с малышом сейчас всё в полном порядке. Как не уверена я и в том, что удар мешком пройдёт для его физического и психического здоровья без последствий — как человек, полжизни проторчавший в спортзале, я много видела скрытых травм, дающих о себе знать в будущем.

Но то — взрослые. А это — ребёнок! Он хрупкий! И ему — неподъёмным мешком, который Джиган, чувак весом под 200 кг, едва смог качнуть!

Пересмотрите видео: неподъёмный вес мешка там бросается в глаза.

Нет, вопросов ни к папаше, ни к мамаше у меня уже нет давно. Возникает вопрос: куда смотрят органы опеки?

Джиган уже толкал ногой в бассейн не умеющую плавать малолетнюю дочь. Теперь вон сынишке мешком по голове прилетело. Чего дальше ждать? Увечий малышей в прямом эфире Инстаграма? Смертей по типа неосторожности?

Органы опеки, ау!

Источник: Лена Миро



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