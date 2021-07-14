Прокуратура Москвы решила просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу

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14.07.2021, 21:22, Новости дня
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Московская прокуратура будет настаивать в апелляционной инстанции на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который стал причиной массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека», – рассказала ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что Эдвард Бил осужден Пресненским судом Москвы на два года ограничения свободы и лишен водительских прав на три года

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. На прошлой неделе суд отказался прекращать дело против блогера Била после примирения сторон.



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