Минюст предложил запретить иностранцам работать адвокатами в России

Минюст подготовил законопроект, который запретит иностранным гражданам работать в РФ адвокатами и быть членами Общественных наблюдательных комиссий, сообщили в пресс-службе Общественно палаты.

«Минюст подготовил законопроект, направленный на совершенствование порядка формирования и деятельности ОНК. Документ разработан во исполнение поручений президента России. В случае принятия законопроекта, членами ОНК не смогут быть лица, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Аналогичные требования коснутся адвокатов, госслужащих, депутатов представительных органов муниципальных образований, должностных лиц местного самоуправления», – приводит ТАСС сообщение.

Документ также предполагает ввести положения о независимости ОНК от органов власти и местного самоуправления. Также в законопроекте предполагается сделать недопустимым вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК.

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева, предлагаемые нововведения выглядят вполне оправданными. «Действительно, институт ОНК изначально предполагали сделать независимым ни от каких политических партий или тем более – международных организаций, и то, что это будет прописано в законе, мне кажется вполне нормальным», – сказал он. Зуев добавил, что в настоящее время иностранцам прямо не запрещено быть членами ОНК. «Запрета такого нынешним законодательством не предусмотрено, однако если его введут, мне это тоже кажется логичным, так как ОНК – это все же российская структура», – отметил он.

Ранее в Калининградской области губернатор региона Антон Алиханов подписал указ, согласно которому иностранцы больше не смогут работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и учителями.