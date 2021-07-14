 

В Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка

14.07.2021, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Утром 13 июля в полицию поступило сообщение о пропаже подростка. Тело ребенка правоохранители нашли неподалеку, в заброшенном здании под завалами кирпичей.

“Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею. В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы села Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20.00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт”, – говорится в сообщении.

Олийнык сказал, что показания девушки сначала были неправдивыми.

“Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий, на месте происшествия и во дворе подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим сейчас юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления”, – сказал начальник областной полиции.

Девушку задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

“По действующему законодательству, за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы”, – говорится в сообщении пресс-службы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / В Минздраве Украины рассказали, кого будут бесплатно прививать от коронавируса

23.11 / Не все предприниматели придерживались карантина выходного дня на Украине

03.08 / Москва оценила последствия разрыва ДРСМД

23.02 / Мнения: Путин предложил русский формат будущего

10.10 / В решении финансовой дилеммы ЕС дело за Меркель и фон дер Ляйен

10.12 / Конституционный суд Молдавии признал Санду президентом

27.04 / Любителям «вечернего зажора» посоветовали использовать метод принцессы Дианы

02.05 / В автобусе Москва-Махачкала сотрудники ДПС обнаружили макаку в клетке

26.06 / В Вашингтоне задействовали Национальную гвардию для охраны памятников

28.10 / В РФ пересмотрят критерии оценки бедности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика