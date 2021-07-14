 

Снижение среднего возраста больных COVID-19 может быть предвестником начала новой волны в Украине – НАН

14.07.2021, 21:18, Новости дня
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“Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 468 в течение недели 14–20 июля 2021 года и 442 – в течение недели 21–27 июля”, – отметили в НАН.

В то же время темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедляются – при сохранении такой тенденции число новых случаев коронавирусной инфекции прекратит уменьшаться примерно через две недели, подчеркнули ученые.

По их мнению, стремительное падение среднего возраста больных и умерших может указывать на будущий рост заболеваемости в Украине.

“Снижение среднего возраста больных может быть предвестником начала новой эпидемической волны, поскольку эпидемический процесс среди молодежи, как правило, развивается с некоторым опережением”, – говорится в прогнозе.

Ученые НАН обеспокоены существенным ухудшением ситуации в Европе на фоне распространения штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. По их словам, катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, в частности – футбольное Евро 2020.

“Такая ситуация внушает определенный скепсис относительно целесообразности проведения массовых мероприятий в Украине”, – считают исследователи.

Они добавили, что “сейчас важно выиграть как можно больше времени для вакцинации населения”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

13 июля в Украине зафиксировали 547 новых случаев коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), за минувшие сутки умерло 25 человек, выздоровело – 797.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране за сутки против коронавируса привили более 100 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,42 млн человек, почти 1,26 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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