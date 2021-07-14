Тупицкий как минимум в ближайший год на работу не вернется – представитель Зеленского в КСУ

Вениславский отметил, что решение о признании Верховным Судом незаконным и противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда не вступило в законную силу, и Тупицкий не может зайти в здание КСУ и вернуться к работе. Решение может вступить в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы в Большой палате Верховного суда – в Офисе президента уже заявили, что она будет подана.

Представитель президента в КСУ выразил уверенность, что Большая палата “более основательно подойдет к угрозам национальной безопасности Украины”, которые стали причиной для указа президента Владимира Зеленского, и не оставит в силе это решение.

“Очевидно, тем политическим силам, которые заинтересованы в недопущении реформы судебной власти, очень выгодно было возвращение господина Тупицкого как абсолютно прогнозируемого, режиссируемого судьи… Но я убежден, что ни президент, ни наша политсила не допустят того, чтобы господин Тупицкий имел возможность в дальнейшем творить те позорные решения, которые он принимал”, – заявил Вениславский.

Контекст:

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

Тупицкий 8 июня заявил, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.

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