 

Полиция установила мужчину, который стрелял во время празднования свадьбы в Одесской области. Он уже раскаялся

14.07.2021, 21:18, Новости дня
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“Правонарушитель понесет наказание в соответствии с законодательством. Также установлен  водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол”, – отметили правоохранители.

Лидер общественной организации “Уличный фронт” Демьян Ганул опубликовал в Facebook видео полицейской спецоперации на свадьбе. Судя по видео, она проходила у ресторана “Море”.

“На это можно смотреть вечно. Только что “Корд” наведался на свадьбу, гости которой недавно открыли огонь из автоматического оружия в Одессе. Редко пишу спасибо полиции, сегодня такой случай”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2695180237454284&id=100008870020776

В Telegram-канале “Х…евая Одесса” опубликовали видео, в котором мужчина раскаивается в стрельбе.

“В сети появилось видео с извинениями парня, который сегодня устроил стрельбу возле Фонтанки. СБУ нашло и поговорило”, – сообщили в посте.

На видео мужчина, назвавший себя Кириллом Крамаренко, принес извинения одесситам “за неподобающее поведение”.

“Я искренне раскаиваюсь и обязуюсь больше не исполнять таких поступков”,  – сказал он.

Контекст:

14 июля в селе Фонтанка Одесской области неизвестные стреляли в воздух. Информацию о стрельбе правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция ввела план “Перехват”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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