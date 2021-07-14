 

Анализ крови может стать эффективным методом мониторинга COVID-19

14.07.2021, 21:14, Разное
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Хавьер Саез-Валеро, который представляет Институт неврологии UMH-CSIC, провел новое исследование по поводу выявления SARS-CoV-2. По его словам, анализ крови может стать эффективным и простым методом мониторинга COVID-19.
Исследование провели во время того, как была первая волна пандемии. Выяснилось, что у пациентов в острой фазе болезни снижены уровни белка ACE2. Если организм заражен, то он связывает SARS-CoV-2 для того, чтобы проникнуть внутрь. Хавьер Саез-Валеро рассказал, что в плазме значительно повышается уровень полноразмерного белка с низкой молекулярной массой. Речь идет о показателе в 70 кДа. Это происходит из-за взаимодействия ACE2 с опасным вирусом.

Ученый отметил, что после того, как пациент выздоравливает, аномальный уровень ACE2 возвращается к установленной норме.

Источник: glas.ru



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