 

Британские археологи обнаружили под зданием лепрозория останки 12 человек

14.07.2021, 21:14, Разное
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В Эксетере археологи из Великобритании обнаружили останки 12 человек, а также фрагменты керамики средневековья и древнеримской эпохи. Находка располагалась под зданием лепрозория, который был там в XII веке.
В Великобритании первые больницы для прокаженных людей были построены после периода, когда было норманнское завоевание. Этим занимался архиепископ Ланфранк, а вскоре лепрозории возвели по всему государству на окраинах городов. Всего в средневековой стране было около 300 таких больниц.

Археологи из Оксфорда нашли в траншеях кости прокаженных людей. В XII веке в городе Эксетер была больница Святой Магдалины, где лечили прокаженных. Позже на этом месте сделали богадельню. Кроме этого, эксперты обнаружили на месте раскопок остатки акведука. Они предполагают, что с его помощью больница получала чистую воду из реки Шатбрук.

Источник: nplus1.ru



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