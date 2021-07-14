 

NASA планирует отправить в космос зонд с солнечным парусом

14.07.2021, 21:14, Разное
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В 2021 году NASA планирует отправить в космос первый зонд с солнечным парусом. Он направится навстречу астероиду для фотографирования его поверхности.
Зонд получил название NEA Scout и полетит в космос в качестве полезной нагрузки на тяжёлой ракете SLS. Уже будучи в невесомости его солнечный парус раскроется и позволит космическому аппарату начать набор скорости. Это станет первой межпланетной миссией с подобной технологией, пишет Лас Джонсон из Центра космических полётов им. Маршалла. Эксперт также добавил, что солнечный парус станет спасением для небольших зондов и аппаратов, которые не могут нести на себе внушительные и тяжёлые топливные баки, чтобы питать не менее затратный двигатель. В случае же с парусом на NEA Scout, нет необходимости в экономии места и веса для горючего.

Как отметила главный научный сотрудник миссии из Лаборатории реактивного движения NASA Джули Кастильо-Рогез, NEA Scout сможет развить нужную скорость через два года. Именно тогда он сблизится с одним из астероидов, регулярно пролетающих возле Земли. Установленные камеры и датчики зафиксируют не только внешний вид космического тела, но и проведут анализ его орбиты, объёма, вращения, количества пыли и обломков. В конце зонд изучит свойства астероида.

Источник: rossaprimavera.ru



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