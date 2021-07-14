 

Фетисов призвал обеспечить равные возможности в молодежном хоккее

14.07.2021, 21:08, Разное
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На встрече с молодежью в Штабе общественной поддержки «Единой России» он призвал состоятельных родителей отказаться от покупки мест в хоккейных командах для своих детей.

«Надо уходить от «блатных» детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история. Главное – спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», – сказал Фетисов.

По его мнению, российскому хоккею стоит ориентироваться на Национальную хоккейную лигу, где у всех клубов есть одинаковые возможности. Благодаря этому спортсменам удается быстрее добиваться успеха.

Схожие проблемы есть и в российском футболе, считает Фетисов. Он указал на нехватку качественных футболистов, неудовлетворительную систему подготовки и также отсутствие спортивного принципа.



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