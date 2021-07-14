Названы условия получения единовременной выплаты на школьников

В послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей школьного возраста для подготовки к началу учебного года. Средства должны начать поступать в середине августа. Получить их может один из родителей или официальных представителей ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

Для оформления выплаты с 15 июля и до конца октября можно оформить заявку на сайте госуслуг или обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России, сообщает портал VSE42.RU. Чтобы написать заявку через сайт, никаких дополнительных документов не потребуется. А вот для обращения через ПФР, при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и школьника. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.

Как говорится на сайте Минтруда, большинству обратившихся средства зачислят уже 16 августа. Правда, получить деньги можно будет только безналичным способом. Так как выплата единовременная, для нее не обязательно заводить карту платежной системы “Мир”.

Помимо родителей школьников на помощь могут претендовать семьи детей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. Обратиться за выплатой можно в случае, если ребенок продолжает проходить обучение по общеобразовательным программам.