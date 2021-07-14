Мнение: Возраст Гекаты

В ленте пост у меня про три возраста женщины.

Я когда-то давно писала, что у женщин есть три возраста: Селена, Диана и Геката.

По тегу жж "женская инициация" есть эти статьи.

Это три стадии Луны, молодая Луна – молодая девушка, зрелая Луна – зрелая женщина, увядающая Луна, и женщина, соответственно, тоже увядающая в детородном смысле.

Биологический возраст, который соответствует этим стадиям, по-разному можно определять, но нужно соотносить это с репродуктивными функциями. Лунный цикл для этой триады имеет значения, тот самый месячный женский цикл, возможность зачать, а потом родить ребенка.

Селена – это 18-28. Раньше 18 рожать не желательно, хотя биологическая возможность есть, но организм еще не готов к такой нагрузке, не говоря уже о личностной незрелости.

Когда-то женщина в 27 уже считалась старородящей, но сейчас риски снизились и мать до 28 лет можно считать молодой, то есть Селеной.

С 28 до 38 лет примерно – возраст Дианы. В это время тоже можно родить первого ребенка, хотя в идеале первого ребенка лучше рожать в возрасте Селены. Но женщина в возрасте Дианы все еще молода, выглядит цветуще, полна сил и живого сексапила.

Возраст Дианы иногда продляется до 40 и даже чуть дольше, если у женщины хорошее здоровье, если она выглядит молодо и чувствует себя отлично.

Но период предменопаузы и менопаузы – это уже возраст Гекаты. Для него характерно угасание функции яичников, репродуктивное старение.

У некоторых женщин этот возраст начинается в 40 с небольшим, у некоторых ближе к 50, многие пытаются отодвинуть эту стадию на 10 лет с помощью гормональной терапии.

Однако после 50 лет в стадию Гекаты переходят все женщины, как бы красивы и энергичны они ни были, как бы они ни поддерживали свой месячный цикл гормонами.

То есть каким бы ни был бонус от генетики, медицины и образа жизни, разница между стадиями у разных женщины не бывает больше 5, в исключительных случаях 10 лет.

И вот что очень важно понимать.

Геката – это начало репродуктивной старости, но до биологической старости еще много лет.

В 70 лет люди, ведущие здоровый образ жизни, еще молоды и полны сил, особенно если занимаются прокачкой ресурсов.

В 80 лет многие люди чувствуют себя вполне неплохо и жизнь их все еще интересна.

В 60 лет люди иногда выходят замуж и женятся счастливым образом, начинают бизнес, переезжают в другую страну, жизнь их кипит.

Тем более, когда речь про 50 лет. Это можно считать возрастом силы для большинства ресурсов.

То есть возраст Гекаты не говорит, что женщина стара для работы, семьи или дружбы.

Ничего подобного.

Даже для любви, имиджа и секса она далеко не стара.

Это старость только для одной единственной сферы жизни – для репродукции, то есть для деторождения.

Если не понимать разницу между репродукцией и остальными ресурсами, женскую самооценку может начать шатать из огня да в полымя.

Что мы видим у многих женщин.

Все женщины, которые не понимают, что репродуктивная женская старость не равна старости биологической, чувствуют дискриминацию. Им кажется, что их заранее отправляют на свалку, в то время, как у них еще очень много сил, они еще красивы и интересны. Это заставляет женщин бунтовать против возраста Гекаты, отрицать свою разницу с молодыми девушками, или наоборот падать духом и считать себя старухами, в то время, как с точки зрения личности они находятся в расцвете возможностей.

Если у вас приближается возраст Гекаты, вам нужно хорошо запомнить, что вы становитесь старыми для зачатия детей, но не для жизни. Вот как для большого спорта люди стареют очень рано, и в 20 лет уже поздно начинать, но для всего остального это молодость.

Для всех ресурсов возраст Гекаты – очень интересный и плодотворный возраст.

Женщина в этом возрасте приобретает магнетизм, аккумулирует энергию, получает доступ к бессознательному, который раньше был для нее закрыт. Это не байки женской короны, это реально так.

Но чтобы это происходило, очень важно понять, как меняются правила в ресурсах любви и сексе для этого женского возраста.

Ресурсы любви и секса не завязаны только на репродукции, хотя и связаны с этим, но связаны скорее косвенно.

Косвенно – это значит, что влюбляясь и занимаясь сексом, люди делают это не ради потомства, их влечет к друг другу желание эмоциональной и физической близости, а потомство – это следствие их физической близости, иногда даже случайное следствие, если репродуктивный возраст позволяет. Репродуктивная цель исподволь управляет сексуальным интересом, но прямой связи нет.

Для женщины в возрасте Гекаты ресурсы любви и секса остаются актуальными, уходит лишь их связь с деторождением, которая и так была косвенной.

Нельзя сказать, что уход этой связи не оказывает влияния на ресурсы любви и секса. Оказывает, и еще какое. Однако, ресурсы эти никуда не исчезают и их не только можно, но и нужно продолжать прокачивать. Изменяются только правила.

Во главе любых правил всегда стоит адекватная самооценка.

Вы не сможете соблюдать правила, если не будете реалистично оценивать, как эти правила вас касаются, где вы в системе этих правил.

Поэтому адаптация к возрасту Гекаты начинается с двух главных вещей.

1. Осознание, что начинается репродуктивная старость со всеми вытекающими.

2. Понимание, что женщина не состоит из репродуктивной функции, а это лишь малая часть ее возможностей.

Тяжелый кризис, который переживают большинство женщин в предменопаузу и даже раньше, когда еще только начинают предчувствовать ее приближение, связан со страхом утратить женскую конкурентноспособность, главную социальную ценность.

Феминистки эксплуатируют этот женский страх. Они говорят, что патриархат сводит женщин до детородной функции и заставляет участвовать в бесчеловечной гонке, где главная ценность – молодость и сексапил. На самом деле в бесчеловечной гонке заставляет участвовать всех только собственная корона. Если женщине сложно признать, что она не во всех сферах жизни на высоте, если она рассчитывает на постоянное превосходство и не хочет считаться с объективными условиями, любая конкуренция будет ее ранить.

Таким же жестоким как патриархат можно объявить и спорт, например, в котором только отдельные люди могут добиться высоких результатов, только молодые и только здоровые. Можно обвинить искусство, в котором лишь единицы становятся действительно заметны, а другим не хватает таланта или усидчивости или везения. И бизнес так же устроен, и любые сферы жизни. Для всего есть свои правила, свое время, своя планка результатов, конкурировать за которые очень непросто.

Нужно осознать, насколько разрушительна зависть, ревность и насколько легче жить без претензий на превосходство. Лучше использовать и совершенствовать то, что дано, не претендуя на все, что дано другим.

В этом случае утрату каких-то возможностей, в том числе репродуктивных, можно будет воспринимать очень спокойно. Всех возможностей никогда не было и никогда не будет. Одни возможности уходят, другие открываются, пока есть энергия. И если вы что-то утратили, надо всегда искать, чем это можно заменить, на что поместить свой фокус, куда обратить свою энергию, чем заняться. Окажется, что в жизни огромное количество альтернатив и жалеть об утраченном нет времени.

Без трезвого понимания, чем возраст Гекаты отличается от возраста Селены и даже от возраста Дианы не получится никакой гармонии. Особенно это касается имиджа, любви и секса.

Я перечислю несколько главных ошибок, которые фрустрируют эти ресурсы для Гекат.

Про вечную привычку некоторых Гекат натягивать на себя имидж Селен мы много раз говорили.

Это зависть к молодым девушкам и нежелание согласиться, что они чем-то отличаются.

Вот во вчерашнем письме мы уже обсуждали неотрефлексированную зависть матери к дочке. Часто матери идентифицируются с дочками, как незабвенная теща Ромы в персиковом платье, и тогда будто проживают с дочками повторную молодость, пытаясь рулить ими. Но дочки нередко бунтуют против штурманства матерей и тогда матери решают "жить своей жизнью", но продолжают себя ощущать ровесницами дочек или чуть старше.

То же самое характерно и для тех женщин, у которых нет дочерей, они все равно видят вокруг себя молодых девушек, помнят себя молодыми девушками и не хотят воспринимать изменения, которые с ними произошли.

Это приводит к деформации имиджа. Главный секрет хорошего имиджа – реалистичное восприятие своей конституции, уважение к ней и готовность подбирать под нее красивую декорацию. Если вместо своей конституции видеть иллюзии, получится уродство. Почему женщинам в возрасте Гекаты куда больше идет закрытая одежда? Потому что их голые части тела объективно проигрывают при сравнении с юными телами, и когда женщина стремится это все посильнее обнажать, нося короткие юбки и глубокие декольте, она показывает себя дурой, которая отрицает разницу.

Геката не может конкурировать с Селеной по части телесной свежести и упругости. И хотя некоторым женщинам кажется, что они ничем не уступают, природа все-таки позаботилась о том, чтобы самые привлекательные тела имели самые молодые в репродуктивном смысле женщины. Это справедливо, поскольку их красота утилитарна, полезна роду, они могут принять участие в размножении.

В этом смысле женщины, которые уже не могут рожать, но притворяются молоденькими девочками, не только смешны, но и нечестны, словно пытаются притворяться тем, кем они не являются, пытаются обмануть, не уважая ни других, ни себя.

Стиль, гармония, образ – все это остается для имиджа Гекаты. Изъять из этого имиджа нужно только сексуальную провокацию и эротический посыл. Для молодых девушек это возможно и часто красиво, для взрослых женщин не просто вульгарно, но и стыдно. Это щипцы, и чем старше женщина, тем хуже.

Но если с имиджем более менее понятно, как меняются для Гекат правила в любви и сексе многим не ясно.

Изменения в этих ресурсах происходят в том же направлении, что и в имидже.

В сексе и любви Геката должна себя вести намного более сдержанно. В ней должно появляться больше тайны и меньше сексуальной откровенности, меньше кокетства и игривости, меньше сексуальной агрессии и охоты.

Можно сказать, что Селена в любви – это добыча охотника, золотая антилопа, Диана – сама охотница, которая охотится с луком на сердце мужчины (не на тело его, а на чувства), а Геката – колдунья, которая встречает охотника в лесу.

В этой метафоре заключены правила любви для женщин разных возрастов.

Молодой девушке можно выглядеть как наивный олененок, готовый сбежать, но в то же время любопытный и отзывчивый, если его угощают или играют с ним. Ей лучше не выдавать, что она знает какие-то хитрые правила, что она действует с каким-то расчетом. Чем более спонтанной и непреднамеренной будет выглядеть молодая девушка тем лучше. Красота в ее естественности и даже небрежности. Вот кому идет быть немного ребенком, это Селене.

Зрелая женщина интересна тем, что знает правила игры и не скрывает, что знает их. У нее должны быть принципы, а кроме мягкости быть и жесткость. Мужчина должен видеть в Диане силу и энергию, и самые лучшие Дианы – это хозяйственные, деловые, умеющие решать все бытовые проблемы женщины. Плохо, если Диана строит из себя Селену, она выглядит не дурочкой, а дурой, не олененком, а овцой.

Многие мужчины предпочитают именно Диан, а не Селен. Большинство украдкой любуются на Селен, но жить вместе предпочитают с Дианами. При прочих равных именно у настоящей Дианы больше шансов получить того мужчину, которого она хочет. К счастью для Селен, настоящих Диан очень мало. Женщины в возрасте Дианы чаще всего пытаются подражать Селенам или ударяются в другую крайность и начинают воевать за женские права. Так и проходит этот чудесный возраст и начинается возраст Гекаты.

Геката не охотится ни на кого и уж конечно не строит из себя убегающую добычу, если не полная дура. Ее ресурс любви больше похож на ресурс дружбы, но это особая дружба, романтическая, доступная только Гекате. С настоящей Гекатой мужчина не может наговориться, он готов рассказать ей все о себе, он может стать зависимым от ее одобрения, если у него проблемы с самооценкой, но даже будь он рыбак, общение с настоящей Гекатой доставит ему наслаждение. Гекату интересуют философские вопросы, она видит в жизни общие законы, поэтому разговаривать с ней так интересно. У Гекаты особый юмор, нет злого сарказма как у Дианы, Геката смотрит на все добрей.

Отличие любовного ресурса Гекаты от Дианы и Селены в том, что из любви ушел элемент войны. Репродуктивных целей нет, поэтому больше нет царевны в тереме, которая загадывает женихам жестокие загадки. Никто не дразнит, не соблазняет и не убегает никуда. Нет брачных игр, но на смену им пришло другое.

Именно в Гекате мужчина обретает настоящего друга, настоящего близкого человека. Даже если мужчина давно женат на этой женщине, женился еще на Селене, был вместе с Дианой, но только когда жена становится полноценной Гекатой, он чувствует с ней настоящую близость и глубокое понимание. Он начинает ценить свою жену намного больше, чем это было в юности, хотя тогда у него могло быть больше к ней страсти, но был и элемент враждебности, было недоверие и напряжение, необходимые для конкуренции за репродукцию, а теперь только любовь, и такие мужчины считают, что с годами стали любить жену по-настоящему.

И женская дружба тоже обретает совсем другой уровень и другой смысл, поскольку нет больше репродуктивной конкуренции, но есть ее опыт.

Если женщина не принимает возраст Гекаты, близость и дружба ей может казаться унылой, ей хочется больше погони, охоты, соревнований, страстей, даже страданий. Но это значит, что она пытается выбивать энергию из своей заснувшего репродуктивного центра, пытается имитировать репродуктивную юность и выжимать соки из того, в чем соков уже нет. При этом она не уважает то, чего в ней стало больше, отказывается от этого и теряет это.

По сравнению с Селеной в Гекате больше тепла и меньше влаги. На круге имиджа Селена – это Вода и смесь Воды с Землей и Воздухом. Диана это Земля и Воздух, а Геката – Огонь, иногда в смеси с Воздухом и Землей.

Воды нет в Гекате, это проявляется и в имидже, кожа и волосы утрачивают влагу, косметологи помогают частично вернуть ее с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, но помогает лишь слегка. И в поведении Гекаты меньше воды, меньше эмоций, слез от счастья или грусти, меньше текучести и прохлады.

Зато в настоящей Гекате много Огня.

Это дает ей силу, власть и гипнотические способности.

О гипнотических способностях Гекаты я обязательно расскажу, но сейчас не хочу кормить корону женщинам, которые ждут, что я предложу им взамен ушедшей молодости, как будто тут возможен торг.

Сначала необходимо просто скромно признать, что вы не Селена и даже не Диана, если вам пришел пятый и тем более шестой десяток.

При этом не надо считать, что любовь для вас закончилась. В каком-то смысле для Гекаты любовь только начинается, но совершено новая любовь.

У мужчин тоже есть три возраста: Феб-Аполлон-Гелиос. Про них я потом тоже обязательно расскажу.

У мужчин длинней репродуктивный период, возраст Аполлона начинается позже и продолжается дольше, чем Диана у женщин, но не значительно, и дальше фертильность мужчин может сохраняться только в виде исключения и не исключены генетические поломки в потомстве, если отец стар в репродуктивном смысле. Поэтому мужчинам тоже стоит обзаводиться потомством вовремя, что значит до 50 лет.

Принимаете свой репродуктивный возраст, друзья? Кризисы возрастные чувствовали?

С кем себя соотносите, девушки? Как это переживаете? Кризис перехода от Селены к Диане, от Дианы к Гекате переживали?

Только называйте свой возраст.

И примеры отказа принимать Гекату тоже приводите. Разные.

Сразу вспоминается Саманта из "Секса в большом городе", которая, чтобы вернуть юность, ела горстями гормональные таблетки и бегала за мужчинами с доильным аппаратом, не давая спасу даже курьерам.

Помните такую? А других таких назовете? В литературе, в кино, в Сети.