Мнение: Помощь проекту “Исторические материалы”

Как обычно, осуществляется ежегодный сбор средств на развитие проекта "Исторические материалы" http://istmat.info/, где выкладываются опубликованные и рассекреченные архивные документы, посвященные в основном истории СССР. Большое количество документов посвящено и горячей теме политических репрессий, давая возможность самостоятельно изучать архивные документы и составлять собственное мнение о репрессиях, как впрочем и о других важных исторчиеских событиях.

Значительную часть выкладываемых материалов (многие из которых вы периодически можете видеть в публикациях блога), авторы собственноручно и за собранные деньги сканируют в российских архивах, тратя на это собственные силы и время.

Деньги в основном нужны на оплату сканирования архивных документов, которые затем выкладываются в свободный доступ.

Соответственно, эффективное развитие проекта осуществляется на принципах краудфандинга, что позволяет ему успешно существовать долгие годы, делая "Исторические материалы" одним из лучших исторических проектов в Рунете. Стоит также отметить, что большой вклад в развитие проекта внес погибший на Донбассе в прошлом году Алексей Марков (позывной "Добрый"), так что проект в том числе является и его наследием.

Проекту "Исторические материалы" требуется финансирование.

Итак. По прошлому сбору денег получилось шесть партий документов. Один и два, три, четыре, пять, шесть.Общий список теперь у нас выглядит так:

Протоколы допросов и судебные процессы

Катынь

Протоколы Политбюро ЦК ВКП(б) (Особая папка)

Отдельно, недописанная книга Н.И. Ежова «От фракционности к открытой контрреволюции». Так сказать, от создателя репрессий про их причины. Очень рекомендую.

Что дальше? Постараемся добить неправленую стенограмму судебного процесса параллельного троцкистского центра (около 1000 листов), плюс также протоколы допросов. Одну партию документов также посвятим Катыни. Там дальше будут свидетельские показания. Одну партию протоколов Политбюро. И плюс будут еще фрагменты книги Н.И. Ежова.

Напоминаю, цены в архивах недешевые и не сильно уступают российской морковке. Один лист ксерокопии от 50 руб.

Сбер: 6390 0238 9000 9985 59 (Да 18 цифр)

Альфа: 5559 4928 1382 3518

Открытие: 5586 2000 8065 6173

PayPal: [email protected]

https://lost-kritik.livejournal.com/96516.html – цинк

Материальная помощь или репост приветствуются. Собираемых средств обычно хватает на несколько месяцев эффективной работы, которую можно пощупать на сайте собственными руками.

Из свежего.

Документ об упразднении ВЧК и создании ГПУ НКВД. Важная дата в развитии организации нашей любимой "Крововой Гэбни".

20-23 января 1922 г.

№ П91/11-С

Строго секретно

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Слушали:

11. — Вопросы т. Уншлихта

б) о ВЧК.

Постановили:

11. Б) Поручить т.т. Курскому и Уншлихту разработать в недельный срок на основании нижеследующих директив проект положения от имени ВЦИК и внести на утверждение Политбюро.

Во исполнение 9 съезда Советов ВЦИК постановляет:

Всерос. Чрезв. Ком. по борьбе с контррев., спекуляцией и преступл. по должности упразднить.

Все дела о преступлениях, направленных против Советского строя или представляющие нарушение советских законов, разрешаются в судебном порядке Революционными Трибуналами или Народными судами по принадлежности.

В составе НКВД создать Гос. Полит. Управл. при НКВД, действующее на основании особого положения, под председательством Народного Комиссара Внудел и назначаемого СНК его заместителя.

Местные органы Гос. Полит. Управ, не входят в состав Отделов Управления, а состоят непосредственно при Губисполкомах, а в автономных Республиках — при ЦИК’ах.

Гос. Полит. Управл. НКВД поручается:

а) специальная борьба со шпионажем, бандитизмом и подавление открытых контр-революц. выступлений,

б) охрана ж.д. и водных путей и следующих по ним грузов,

в) политическая охрана границ Республики борьба с контрабандой.

В целях выполнения возложенных на Гос. Полит. Управл. заданий в распоряжении ГПУ находятся войска ГПУ. В тех же целях ГПУ предоставляется право обысков, выемок и арестов на основании специальной инструкции разработанной ГПУ и утвержденной НКЮстом, причем при арестах должны быть соблюдаемы следующие правила:

а) предъявление обвинения не позднее 2-х недель со дня ареста и

б) право содержания под арестом без передачи в суд не более 2-х месяцев, после чего ГПУ должно испросить у ВЦИК право продолжить в случае особой необходимости, этот срок, или же передать дело в суд, или освободить.

Кроме перечисленных в настоящем положении дел СНК’омом и ВЦИК’ом могут быть даваемы Гос. Полит. Управлению специальные поручения.

В) Принять особым постановлением:

а) Центр деятельности ГПУ должен быть сосредоточен в постановке дела осведомления внутренней информации и изучения всех контрреволюционных и антисоветских деяний во всех областях.

б) Сохранить максимально боевой аппарат ВЧК, с таким расчетом, чтобы при обострении гражданской войны он мог бы быть быстро и решительно развернут.

в) За НКЮстом сохраняется право контроля за законностью действий ГПУ.

г) Ввиду перехода карательных функций бывших в распоряжении ВЧК, в суды, усилить временно судебный аппарат, между прочим, введением в состав судей особо выдвигаемых ВЧК лиц.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 2. Л. 9-10. Копия. Машинопись.

http://istmat.info/node/64646 – цинк

Главная проблема с этим сайтом – там выходит так много документов, что порой не успеваешь все это читать.

С другой стороны, широкий выбор и регулярные обновления – что еще надо для знакомство с историей Советского Союза через призму архивных документов без ангажированных трактовок в ту или иную сторону. Такие сайты я всегда отношу к сайтам для людей, которые думают своей головой.

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