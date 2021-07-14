 

Мнение: Неинформированное согласие

14.07.2021, 21:00, Разное
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В Москве проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей. Об этом заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале.

У выключателя, как известно, есть два положения: "вкл" и "выкл". Попытки найти какое-то промежуточное могут вызвать сначала "жжж" в выключателе, а при продолжении попыток он в полном соответствии с законами физики закоротит и расплавится.

В жизни тоже есть бинарные ситуации. В которых промежуточные решения отсутствуют. Либо у нас нет эпидемии, и мы живем обычной жизнью, где действует конституция, Нюрнбергский кодекс и право на информированное добровольное согласие на любые медицинские процедуры. Либо у нас чрезвычайная ситуация с соответствующим указом президента, введением всех протоколов ЧС и принятие соответствющих им экстремальных решений.

Сегодня нет ни того, ни другого, а власть более соответствует поговорке про рыбку и ёлку. Проведение референдума о принудительной вакцинации – из той же оперы. Странно, что в рамках подобной логики обвиняемые не голосуют, какое именно наказание к ним должен применить суд.

Референдум о принудительной вакцинации – профанация чистой воды. Либо у нас эпидемия болезни, риски которой заведомо превышают последствия вакцинации субстанциями, в силу обстоятельств не имеющих возможности соблюсти все протоколы безопасности, либо у нас нет эпидемии, а тогда все идет в рамках действующей законодательной и нормативной базы. Референдум не вписывается ни в один из этих сценариев.

Причина, по которой его проводят, тривиальна – власть исчерпала легитимность своих действий. Предел террора в отношении населения достигнут либо близок к достижению. А потому легитимность насилия пытаются повысить чисто манипулятивными практиками – через "волеизъявление". "Письма трудящихся" хороши, когда фюрер желает еще на 12 лет продлить полномочия. В данном случае этого недостаточно. А потому будут проводить липовый референдум, результаты которого могут быть только устраивающими организаторов. В нашей стране, где ложь – главная духовная скрепа режима, где президент и его вертикаль лгут без остановки по любому вопросу, рассчитывать на реальный учет мнения людей просто нелепо. Но это совершенно неважно – важно подкрепить террор "согласием" на него.

В этом смысле якобы независимый от власти Венедиктов выступает в роли козла, ведущего на бойню стадо овец. Он развернется перед дверями, а из приведенных им накрутят колбасу. А он поведет следующую партию.

Источник: Эль Мюрид



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