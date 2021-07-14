Мнение: Оруэлл против Незнайки, советский «Властелин Колец» и соцреализм в Википедии

1. Любопытный диалог в комментариях на «Хабре», в котором сравниваются романы «1984» Джорджа Оруэлла и «Незнайка на Луне» Николая Носова. Первый считается главным литературным примером критики коммунизма советского образца, а второй – наоборот, самым ярким примером художественной критики западного капитализма:

https://habr.com/ru/post/473144/

oleg_goТалантливые книги, описывающие «недостатки» социализма, и известные по всему миру — это Дж.Оруэлл «Скотный двор» и «1984». А вот Носова и его «Незнайку» за пределами бывшего СССР мало кто читал, да и среди молодых его тоже, мягко скажем, не много читают. Время, так сказать, расставило всё на свои места…

Kanut: Оруэлл на мой взгляд всё-таки скорее не о социализме конкретно писал, а о диктатуре и тоталитаризме в целом.

oleg_go: Ага-ага, особенно Скотный двор, где все животные равны, но некоторые ровнее…

Kanut: Ну если брать “Скотный двор”, то там на мой взгляд опять же скорее не про социализм как таковой, а тогда уже про конкретно события в России и СССР и про “диктатуру пролетариата” в лице Сталина.

oleg_go: Произведение не про сферический социализм в «вакууме», а про конкретную его реализацию. Вот странно, все реализации социализма провалились, а которые ещё существуют влачат жалкое существование, но вера в его идеи всё живет.

Kanut: Так в том то и дело что проблема у Оруэлла была не с социализмом как таковым, а именно с СССР и Сталиным. Более того если я всё правильно помню, то он сам себя считал и даже часто называл социалистом. И в социализм он в общем-то верил и как раз таки не любил Сталина за то, что он по мнению самого Оруэлла этот самый социализм предал.

Поэтому, на мой взгляд, не особо корректно утверждать, что Оруэлл имел что-то против социализма как такового.

zif: Если он не имел ничего против социализма, то зачем же он составлял «Список Оруэлла» — людей сочувствующих коммунистической идеологии и передал этот список в МИД Великобритании?

Kanut: Во-первых, коммунизм и социализм – это немного разные вещи.

Во-вторых, Оруэлл был социалистом, но СССР и Сталина не любил и модель СССР отрицал.

И в-третьих, он именно передал в МИД список людей, по его мнению, сочувствующих именно СССР.

То, что одни социалисты боролись с другими социалистами (вопреки призывам к пролетарскому миру и объединению) – известный исторический факт. То, что многие социалисты, столкнувшись с реальным воплощением левых идей на практике, становились критиками социализма или конкретных его реализаций, также обычное дело. Биография социалиста Джорджа Оруэлла в этом плане довольно заурядна.

Гораздо интереснее вопрос, почему «антисоциалистический/антикоммунистический/антисталинский» роман (как его ни называй) всемирно известен и востребован, а «антикапиталистический» Незнайка – только в пределах России и некоторых соседних стран?

Если капитализм настолько хуже социализма/коммунизма, как утверждают социалисты/коммунисты, то почему критика даже гротескного, радикального капитализма в литературных произведениях не вызывает столь живого отклика у человечества, как критика радикального социализма?

Только, пожалуйста, не надо предлагать в комментариях читать «Капитал» Маркса вместо «Незнайки». Во-первых, «Капитал» устарел на целый век даже по сравнению с «Незнайкой». Во-вторых, речь идёт не о философских трудах, написанных зубодробительным сюртукоподобным языком, а именно о художественных произведениях, язык и идеи которых понятны широкой публике.

2. У толкинистов и поклонников фэнтези в этом году большой праздник. Была обнаружена и реставрирована запись советского телефильма по «Властелину колец»:

https://www.youtube.com/watch?v=vquKyNdgH3s

https://www.youtube.com/watch?v=oLevCLNnLmg

Авторы фильма совершили настоящий подвиг, ведь постановка делалась в условиях позднесоветского дефицита и бедности. Денег не хватило даже на шляпу Гэндальфа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хранители_(телеспектакль)

«Хранители» были сняты в 1991 году на студии Ленинградского телевидения (шестью годами ранее там же был снят другой телеспектакль по Толкину — «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита»). Режиссёром и сценаристом стала Наталья Серебрякова, музыку написал участник рок-группы «Аквариум» Андрей (Дюша) Романов, выступивший ещё и в роли рассказчика. Актёрский коллектив был сформирован в основном из артистов, регулярно участвовавших в проекте «Сказка за сказкой»; при этом Леголаса сыграла женщина — дочь режиссёра, Ольга Серебрякова. У спектакля совсем не было бюджета, так что использовались только те костюмы и декорации, которые удалось найти в запасниках. Виктор Костецкий, сыгравший Гэндальфа, впоследствии вспоминал, что съёмки проходили в условиях крайней нехватки ресурсов: так, лошадей для назгулов было всего четыре, «и они должны были в кадре появиться дважды, чтобы их было восемь».

Создатели спектакля пытались использовать спецэффекты — в частности, чтобы показать в одном кадре людей и хоббитов.

Спектакль демонстрировался на советском телевидении только один раз, 13—14 апреля 1991 года. Запись считалась утерянной, поиски долго не имели успеха, и даже существовало распространённое мнение, что история со спектаклем — выдумка толкинистов. Однако в марте 2021 года запись нашли в архиве Пятого канала и выложили в интернете. Спектакль вызвал у зрителей противоречивую реакцию из-за устаревших спецэффектов, скудных декораций и общей наивности. Многие герои оказались совсем непохожими на образы с книжных иллюстраций и из фильмов Питера Джексона: хоббиты — мужчины средних лет, у Гэндальфа нет шляпы, Галадриэль — зрелая, дородная женщина.

Наталья Серебрякова, узнав, что запись «Хранителей» найдена, изъявила готовность снять продолжение.

Советский «Властелин Колец» вызвал немалый интерес на Западе. Комментарии англоязычных зрителей в целом весьма благожелательны: они сочли работу советских телевизионщиков чем-то вроде весьма забавной любительской постановки, щедро приправленной русским национальным колоритом.

А вот пример рецензии – «Советский «Властелин Колец» ещё страннее, чем вы думаете»:

https://www.youtube.com/watch?v=WUXjC9bq45g

Автор хвалит «Хранителей» за актёрскую игру и верность тексту толкиновского романа (в отличие от фильмов Питера Джексона, где были вырезаны многие главы из книги). Однако костюмы и подбор некоторых актёров поставили критика в недоумение, а саундтрек от группы «Аквариум» он и вовсе сравнил с «распространяемыми по свободной лицензии записями песен из караоке-баров». Впрочем, использование рок-музыки в сцене погони чёрных всадников за героями критику понравилось.

3. К вопросу о причинах отставания СССР в гуманитарной области от стран Запада. Вот определение социалистического реализма в русской Википедии, позаимствованное из Большой советской энциклопедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социалистический_реализм

Социалистический реализм (соцреализм) — художественный метод литературы и искусства (ведущий в искусстве Советского Союза и других социалистических стран), представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества. Изображение жизненных идеалов при социализме обуславливает и содержание, и основные художественно-структурные принципы искусства. Его возникновение и развитие связаны с распространением социалистических идей в разных странах, с развитием революционного рабочего движения

Как видно, это определение более чем наполовину состоит из воды и наукообразия. На весь абзац размазывается практически один-единственный тезис: соцреализм – это искусство социалистических стран, выражающее их идеологию.

Теперь сравним это с почти такой же по размеру вводной частью статьи про соцреализм в английской Википедии:

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_realism

Социалистический реализм — это стиль идеализированного реалистического искусства, который был разработан в Советском Союзе и был официальным стилем в этой стране в период с 1932 по 1988 год, а также в других социалистических странах после Второй мировой войны. Социалистический реализм характеризуется изображением коммунистических ценностей, таких как эмансипация пролетариата. Несмотря на название, фигуры в этом стиле очень часто идеализируются, особенно в скульптуре, где соцреализм часто в значительной степени опирается на условности классической скульптуры. Несмотря на наличие некоторой связи, этот стиль не следует путать с социальным реализмом, видом искусства, реалистично изображающим предметы, вызывающие социальную озабоченность, или другими формами «реализма» в изобразительном искусстве. Социалистический реализм создавался с предельно буквальным и очевидным смыслом, обычно с целью показать идеализированный СССР. Социалистический реализм, как правило, лишён сложного художественного смысла или интерпретации.

Из этого описания мы сразу же узнаём не только где, но и когда существовал данный стиль, как он связан с другими похожими стилями и как отличается от них, какие темы он освещал и какой смысл нёс.

Вместо марксоподобного тумана, цель которого – запутать читателя, определение в англовики чётко указывает место соцреализма в картине мира – что, где, когда, зачем, с чем связано, с чем не следует путать.

Казалось бы, вот ещё проблема, ерундистика какая-то. Но в том-то и проблема, что в СССР на книгах вроде БСЭ и «Капитала» воспитывали крайне нечёткий, непрактичный, далёкий от аналитики, но весьма восторженный образ мыслей.